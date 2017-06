München (ots) - Autorinnen und Autoren aus den Redaktionen der politischen Magazine recherchieren Missstände, analysieren Hintergründe und lassen betroffene Menschen zu Wort kommen. Das Erste zeigt die vier investigativen Reportagen von NDR, WDR, BR und SWR ab kommenden Montag, 3. Juli 2017.



Termine und Themen im Überblick:



Montag, 3. Juli 2017, 22:00 Uhr



Exclusiv im Ersten: Die Rausschmeißer (NDR) Feuern um jeden Preis Film von Jasmin Kofta und Willem Konrad



Arbeitgeber-Anwälte bieten die Kündigung von Unkündbaren an. Betriebsräte und andere unliebsame Mitarbeiter könne man angeblich ganz legal vor die Tür setzen, so ihr Angebot. Reporter Christoph Lütgert und sein Team schauen hinter die Kulissen einer verschwiegenen Branche.



Montag, 10. Juli 2017, 22:10 Uhr



Exclusiv im Ersten: Keine Luft zum Atmen (WDR) Die Abgastricks von Industrie und Politik Film von Michael Houben



Menschen, die täglich mit Atemwegserkrankungen kämpfen, Autokonzerne, die mit zu hohen Schadstoffwerten tricksen, eine Politik, die jahrelang gezielt wegschaut: Der Film zeigt, wie auch nach dem VW-Abgasskandal immer noch gemogelt und jedes gesetzliche Hintertürchen ausgenutzt wird, um Dieselfahrzeuge verkaufen zu können. Immer deutlicher kommt heraus: Modelle fast aller großen Autokonzerne stoßen viel mehr Stickoxide aus als auf dem Prüfstand. Und ein Ende ist nicht absehbar: Gesundheitsschädliche Luft in den Städten wird einfach hingenommen. Warum unternimmt die deutsche Politik nichts gegen die Abgasbelastung? Wer ist verantwortlich für die schlechte Luft in Deutschlands Städten? Und geht die Politik bei Manipulation nun härter vor?



Montag, 24. Juli 2017, 22:25 Uhr



Exclusiv im Ersten: Das zweite Leben (BR) Die vergessenen Opfer von Terroranschlägen Film von Anna Klühspies und Judith Gridl



Djerba, Istanbul, Paris und im letzten Jahr der Breitscheidplatz in Berlin: Schauplätze, an denen terroristische Anschläge viel Leid und Schmerz über Menschen gebracht haben. Über die Attentäter und die mutmaßlichen Hintergründe nach einer terroristischen Tat wird viel berichtet. Die Opfer und Hinterbliebenen werden allerdings ganz schnell wieder vergessen. Dabei müssen sie trotz aller körperlichen und seelischen Wunden einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen, um im Beruf, in der Familie, im ganz normalen Alltag zu bestehen. Die Reportage "Das zweite Leben" nimmt die Perspektive der Opfer ein: Wie meistert man das Leben nach dem Terror? Gibt es einen Weg zurück in den Alltag? Manche Überlebende und Angehörige verarbeiten die Tragödie alleine, andere finden in Selbsthilfegruppen Unterstützung und Halt. Die Recherchen der Autorinnen des ARD-Politmagazins "Report München" zeigen aber auch, was viele dieser Opfer von Terroranschlägen eint: die Enttäuschung über die mangelnde staatliche Unterstützung.



Montag, 31. Juli 2017, 21:45 Uhr



Exclusiv im Ersten: Die Eierlüge (SWR) Wie die Eier-Industrie Verbraucher austrickst Film von Monika Anthes und Edgar Verheyen



Bio boomt und das schon seit langem. Gerade bei Eiern setzen viele Verbraucher darauf, dass sie aus biologischer oder zumindest aus Freilandhaltung kommen und sind bereit, dafür einen deutlich höheren Preis zu bezahlen. Bei kaum einem Produkt ist es leichter zu erkennen, woher es kommt - denn jedes Ei ist mit einem Code bedruckt, der Auskunft gibt, aus welcher Haltung das Ei kommt, sogar von welchem Bauernhof. Doch hat der Kunde damit wirklich die Sicherheit, dass das Bio- oder Freilandhuhn besser gehalten wurde, dass es tiergerechter aufgezogen wird und ein besseres, ein artgerechteres Leben hat? Die "Report Mainz"-Autoren Monika Anthes und Edgar Verheyen haben monatelang den Eiermarkt untersucht, auch die Herkunft der Importeier. Dabei haben sie viele Ungereimtheiten entdeckt und sind auf gravierende Missstände gestoßen. Die Reportage macht sich auf die Suche nach Antworten, ob der Verbraucher glauben kann, was auf dem Ei steht und kommt immer wieder zu der Erkenntnis: Das Ei lügt.



