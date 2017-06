Heilbronn (ots) - Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach lehnt einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland ab. Bosbach sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe): "Die Bundesregierung sollte Herrn Erdogan höflich aber bestimmt mitteilen, dass er in Deutschland als Redner auf öffentlichen Veranstaltungen nicht erwünscht ist." Bosbach fügte hinzu: "Erdogan arbeitet seit Jahren zielstrebig und mit großer Energie daran, die Türkei von einem demokratischen Staat in ein autoritäres Regime zu überführen und dafür sollte er bei uns nicht werben dürfen. Herr Schulz hat uns jetzt seine Meinung zu diesem Thema gesagt - aber viel wichtiger wäre es zu wissen, was sein Parteifreund Außenminister Gabriel dazu sagt."



