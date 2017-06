Zürich (ots) - PwC Schweiz hat einen neuen Leiter für die Steuer-

und Rechtsberatung: Dieter Wirth folgt per 1. Juli 2017 auf Andreas

Staubli.



Dieter Wirth übernimmt per 1. Juli 2017 die Verantwortung für die

Steuer- und Rechtsberatung bei PwC Schweiz und tritt damit die

Nachfolge von Andreas Staubli an. Als Mitglied der Geschäftsleitung

leitete Andreas Staubli den Steuer-und Rechtsbereich während der

letzten acht Jahre. Nach einem Sabbatical wird er sich künftig auf

die Zusammenarbeit mit den Kunden fokussieren.



Urs Honegger, CEO PwC Schweiz, sagt zu dieser Entscheidung: «In

den vergangenen Jahren hat der Steuer- und Rechtsbereich

beeindruckende Wachstumszahlen erzielt und unsere Mitstreiter

übertroffen. Der Marktanteil unter den Big 4 liegt bei 40 %. Diese

wichtige und führende Positionierung ist einmalig im internationalen

Vergleich. Dieter Wirth bringt die richtige Mischung aus Expertise

und Erfahrung mit, um den Wachstumskurs fortzusetzen und unsere

Marktführerschaft weiter auszubauen.»



Dieter Wirth ist Rechtsanwalt sowie diplomierter Steuerexperte. Er

ist seit 19 Jahren bei PwC Schweiz tätig und er leitete bisher den

Branchensektor Asset- und Wealthmanagement, war im Steuer- und

Rechtsbereich verantwortlich für die Versicherungsindustrie und

leitet seit 2015 die Finanzdienstleistungen für PwC Schweiz. Dieter

Wirth sagt über die neue Herausforderung: «Ich freue mich, unsere

Kunden in Zukunft noch stärker problemlösungsorientiert zur Seite zu

stehen und unsere Steuer- und Rechtsberatung weiter voranzutreiben.»



