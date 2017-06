Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Die Zukunft im Auge: Cybay New Media investiert in Eye-Tracking Lab(press1) - 29. Juni 2017 - Aufzeichnung von Augenbewegung erlaubt präziseUsability-AnalysenDurch die Investition in ein eigenes Eye-Tracking Lab ist Cybay New Mediain Sachen Usability dem Markt einen Schritt voraus. Anwendung findet dieneue Technik bei der Qualitätssicherung in der Konzept- und Designphaseund im Rahmen der Optimierung bestehender Produkte.Mittels Eye-Tracking wird erfasst, in welcher Reihenfolge der NutzerElemente einer Benutzeroberfläche ansieht und wie lange er diesebetrachtet. Damit können Aussagen darüber getroffen werden, was der Nutzeraufmerksam betrachtet, was er überfliegt und was er nicht direktwahrnimmt. Hierbei kombiniert Cybay Eye-Tracking mit anderen Methoden, umtiefergehende Erkenntnisse über die Beweggründe der Testperson zu erhalten.Der Versuchsaufbau ist dabei unkompliziert, die Kalibrierung des Nutzerserfolgt mit nur einem Knopfdruck. So können mit geringem Aufwand sehrexakte Aussagen über Website-Elemente getroffen werden, wo vorheraufwendige Studien im speziellen Labor nötig waren. Der Eyetracker isteine spezielle mobile Version. Prototypen leben davon, schnell erstelltund erweitert zu werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Eyetracker auchbeim Kunden vor Ort schnell und unkompliziert eingesetzt werden kann.Untersucht werden können sowohl aktive Websites, als auch interaktivePrototypen oder gar einzelne Designs in Form von Screenshots. Eye-Trackingermöglicht A/B-Testing mit geringen Korrektur-Zeiten und das Optimierenvon Seitenelementen schon während der Konzeptionsphase. Im Vorfeld klärtCybay den Auftragsumfang und die konkrete Fragestellung umsicherzustellen, dass Eye-Tracking die geeignete Methode ist.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 05:35 ET (09:35 GMT)