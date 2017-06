Köln (ots) - Fans von Gru und seinen Minions fiebern mit Hochdruck dem Kinostart des Animationsfilms "Ich - Einfach unverbesserlich 3" entgegen. Im Juli ist es endlich soweit und Toys"R"Us lädt zu diesem Anlass Groß wie Klein zur Minions-Aktionswoche in die Märkte* in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Vom 3. Juli bis 8. Juli 2017 gibt der Spielwarenhändler in Kooperation mit Universal Aktionskarten mit einem zu vervollständigenden Lösungswort rund um die Minions aus.



"Auch wir von Toys"R"Us sind im Minions-Fieber und möchten dies gemeinsam mit unseren Kunden feiern", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Um das Aktionslösungswort herauszufinden, sollten alle Teilnehmer besonders auf unsere Mitarbeiter im Markt achten. Der eine oder andere von ihnen hat bestimmt einen Hinweis parat." Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall, denn unter allen Teilnehmern wird eine Familienreise nach Dubai verlost.



*ausgenommen Toys"R"Us in Lausanne, Hamburg Eidelstedt und Kamen



