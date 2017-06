Vor dem G20-Gipfel beschwört Angela Merkel den Multilateralismus und inszeniert sich als Gegenspielerin von Donald Trump.

Das G20-Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg in der kommenden Woche soll nach dem Wunsch der Bundeskanzlerin vor allem eine Botschaft verbreiten: internationale Zusammenarbeit funktioniert. Angela Merkel will den Gipfel zu einem "deutlichen Signal für freie Märkte, gegen Abschottung" machen, wie sie in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin bekundete.

Dass der Gipfel allerdings aller Voraussicht nach keine Geschlossenheit demonstrieren können wird, ist Merkel klar: "Ich sage schwierige Diskussionen in Hamburg voraus" und "Der Dissens ist offenkundig. Es wäre nur unaufrichtig, wenn wir ihn übertünchen würden. Das werde ich jedenfalls nicht tun", sagte die Kanzlerin.

Beim jüngsten G7-Gipfel ...

