Luxemburg - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.In den ersten beiden Wochen des Berichtsmonats Mai habe der US-amerikanische Aktienmarkt Rückenwind durch die Auspreisung politischer Risiken (u.a. Frankreich-Wahl), gute Fundamentaldaten und positive Nachrichten von den Unternehmensgewinnen erhalten. Gegen Mitte des Monats sei eine zwischenzeitliche Kurskorrektur von der Trump-Unsicherheit ausgelöst worden. Enthüllungen über die Weitergabe sensibler Geheimdienstinformationen an Russland und über die versuchte Beeinflussung der FBI-Ermittlungen gegen den ehemaligen Sicherheitsberater Flynn durch Trump hätten Spekulationen um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren angeheizt und Befürchtungen bestärkt, dass es zu Verzögerungen bei der geplanten Steuerreform kommen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...