Orientierung am Kunden und kundenspezifische Digitalisierung gewinnen in der Flughafen-Branche endlich deutlich an Boden. Loyalty Prime (https://www.loyaltyprime.com/en/), das mit seiner wegweisenden Treueplattform aktiv die Vorreiterrolle bei dieser entscheidenden Entwicklung einnimmt, hat sich gemeinsam mit seinem Kunden Fraport die Auszeichnung als "Best Loyalty Programme of the Year 2017 - Travel" (https://www.loyaltyprime.com/en/news/loyalty-magazine-2017-a ward-winner/) für Frankfurt Airport Rewards erobern können, ein topmodernes Omnichannel-Programm zur Kundenbindung an einem der weltweit führenden Luftfahrtzentren.



Das Programm ist eine Kernkomponente der grundlegenden Neuausrichtung, die das Unternehmen Fraport im Jahre 2016 in Richtung Kundenorientierung gestartet hat, und die die Schaffung einer hervorragenden Omnichannel-Erfahrung für das Reiseerlebnis am Flughafen inspirierte. Die Initiative beinhaltet neben dem integrierten, mehrere Partner umfassenden Treueprogramm für Reisende und der eingegliederten Multipartner E-Commerce-Plattform ein umfassendes Daten- und Kampagnenmanagement mit Kommunikationsfunktionen, um Kunden über alle Online-, Mobil- und Offline-Kanäle perfekt abgestimmt auf persönliche und relevante Weise einzubinden.



Mit der renommierten globalen Loyalty Magazine Awards-Auszeichnung kann sich Frankfurt Airport Rewards nun offiziell als eines der weltweit fortschrittlichsten Treueprogramme in der Flughafenbranche bezeichnen. Die aus hochkarätigen Branchenexperten bestehende Jury wählte das Programm aus einem starken, internationalen Wettbewerberfeld von Premium-Marken aufgrund seiner Vollständigkeit, Reichhaltigkeit und technologischen Spitzenleistung aus.



Es ist genau diese leistungsstarke Treueplattform von Loyalty Prime mit ihrem Fülle an Merkmalen und Funktionen, die, kombiniert mit der fundierten Erfahrung des Teams und in gemeinsamer Anstrengung mit der fantastischen Fraport-Mannschaft diesen Erfolg ermöglicht hat - Kristina Rusch, Head of Multichannel bei Fraport, fasst das mit folgenden Worten zusammen: "Loyalty Prime hat dazu beigetragen, ein preisgekröntes Omnichannel-Prämienprogramm für den Frankfurter Flughafen zu liefern, und zwar nicht nur mit der Implementierung ihrer Best-in-Class Loyalty Platform, sondern auch über die proaktive Unterstützung unseres Teams durch innovatives Denken und Maßnahmen im Bereich der Kundenbindung".



Das Prämienprogramm Frankfurt Airport Rewards auf einen Blick: Mitglieder des Treueprogramms können in Echtzeit Punkte für ihre Einkäufe beim Online-Shopping und vor Ort im Shopping-Portal des Frankfurter Flughafens sammeln, die Punkte können bei zahlreichen teilnehmenden Partnern wie Händlern und Restaurants und für Dienstleistungen am Flughafen eingelöst werden. Ein mehrstufiges Statuspunkte-System schafft zusätzliche Anreize für die Mitglieder, die über persönliche Kommunikation angesprochen werden und von exklusiven Angeboten, Coupons und Promo-Aktionen auf relevanten Kanälen profitieren.



Während die Kunden auf diese Weise in den Genuss eines echten Omnichannel-Treueprogramms am Flughafen kommen, das sich in jeder Weise für sie auszahlt, erhalten Fraport und seine Handelspartner gleichzeitig leistungsstarke Werkzeuge, die zu einem vertieften Kundenverständnis beitragen, kostengünstiges Direktmarketing ermöglichen und der Umsatzsteigerung und Kundenbindung dienen. Dies ist in jeder Hinsicht eine Win-Win-Win-Situation für alle maßgeblichen Akteure, die Fraport als Vorreiter für Kundenorientierung und Digitalisierung in der Flughafenbranche positioniert.



Christoph Straub, Managing Director von Loyalty Prime, zeigte sich sehr zufrieden mit den Awards: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir das zweite Mal von Loyalty Magazine mit diesem prestigeträchtigem Award ausgezeichnet worden sind, was eindeutig für die Leistungsfähigkeit unserer außergewöhnlichen Plattform zur Erstellung von marktführenden Loyalty-Programmen für unsere geschätzten Kunden spricht".



Loyalty Prime ist Anbieter von marktführenden Kundenbindungsprogrammen. Das Unternehmen wurde 2014 von Christoph Straub (München) und Kunal Mohiuddin (Neu Delhi) gegründet und hat vor kurzem mit einer Series-A-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro für Aufmerksamkeit gesorgt, die eine schnelle Unternehmensexpansion ermöglichen wird, um moderne Kundenbindung voranzutreiben.



