Die Journalistin Dagmar Schmidt (53) wird ab 1. Juli 2017 neue Leiterin des SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen. Sie folgt damit auf Teresa Henkel, die das Studio 16 Jahre geleitet hat und im Mai nach schwerer Krankheit verstorben ist.



Die gebürtige Kaiserslautererin Dagmar Schmidt begann ihre journalistische Laufbahn nach dem Studium der Politischen Wissenschaft und Germanistik an der Universität Mannheim. Zunächst arbeitete sie in verschiedenen Hörfunk- und Fernsehredaktionen des damaligen Südwestfunks in Kaiserslautern und Mainz. Es folgte ein Volontariat und danach eine berufliche Station in Baden-Baden als aktuelle Moderatorin, Redakteurin, Reporterin und Chefin vom Dienst.



Neue Informationsformate entwickelt



Mit der Fusion zum Südwestrundfunk war Schmidt ab 1998 zwei Jahre Referentin des ersten SWR Hörfunkdirektors Bernhard Hermann. Seitdem entwickelte sie in Baden-Baden neue SWR Informationsformate für Hörfunk und Internet. Darunter ab 2002 das erste digitale Informations-Hörfunkprogramm des SWR, SWR cont.ra, dessen Leitung sie ein Jahr später übernahm.



Beteiligt an Entwicklung von SWR Aktuell Schmidt war als Abteilungsleiterin maßgeblich an der Weiterentwicklung des Programms zu SWRinfo und zuletzt an der Entwicklung und Etablierung des neuen multimedialen Nachrichtenangebots SWR Aktuell beteiligt, das Anfang Februar 2017 gestartet ist. Dagmar Schmidt ist verheiratet und hat zwei Töchter.



