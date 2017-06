In den vergangenen Tagen wurden die Äußerungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi vom Dienstag unterschiedlich interpretiert. Besonders am Devisenmarkt gab es heftige Reaktionen. Heute kletterte der Euro über die Marke von 1,14 US-Dollar. Unterdessen ist der GfK-Konsumklimaindex weiter gestiegen. Die Ölpreise verteuern sich erneut. Die Aktien der Commerzbank und Deutschen Bank führen die Gewinnerliste im DAX an. Holger Scholze berichtet.