Berlin (pts029/29.06.2017/11:55) - Martin Hirtl ist neuer Digital Art Director bei Vogel Corporate Media, die auf Corporate Communications, Corporate Publishing und Content Marketing spezialisierte Agentur der Unternehmensgruppe Vogel Business Media. Mit Martin Hirtl gewinnt Vogel Corporate Media einen sehr erfahrenen Digital Art Director für die Planung und Ausarbeitung von kanalübergreifenden Online-Projekten. Hirtl unterstützt das 20-köpfige Team um Tina Schäfer, Unit Director und Mitglied der Geschäftsführung von Vogel Corporate Media, mit seinem Know-How im Bereich der Digitalen Unternehmenskommunikation. "Martin Hirtl verantwortet den kreativen Bereich und sorgt gemeinsam mit dem Team dafür, dass unsere Kunden ihre Berührungspunkte optimal auf ihre Kunden oder Konsumenten zuschneiden. Seine kreativen Ideen und Konzeption digitaler Lösungen sowie sein Gespür für Unternehmen, Marken und Märkte wird den Erfolg von Vogel Corporate Media weiter vorantreiben", freut sich Tina Schäfer. Seine berufliche Laufbahn begann Martin Hirtl als Mediendesigner in der Werbeagentur Stitz & Betz. Anschließend arbeitete er zunächst als Grafiker, bis er 2006 Art Director bei der Werbeagentur Jasper Stawicki GmbH wurde. Zuletzt war er verantwortlich für Kunden wie Bang & Olufsen, den Egmont Ehapa Verlag und die Buhlmann Group. "Die digitale Kommunikation bietet im Bereich der Unternehmenskommunikation viele Möglichkeiten, Unternehmensziele und -inhalte verschiedener Interessengruppen gezielt näher zu bringen. Ich freue mich sehr darüber, meine 20-jährige Berufserfahrung in der Konzeption und Umsetzung von digitalen Projekten bei Vogel Corporate Media einfließen lassen zu können", betont Martin Hirtl. Über Vogel Corporate Media Vogel Corporate Media ist eine in Berlin ansässige Agentur für Corporate Communications, Content Marketing und Corporate Publishing. Die eigenständige Business-Unit des Fachmedienhauses Vogel Business Media http://www.vogel.de entwickelt individuelle Content-Ökosysteme für Marken, Unternehmen und Institutionen. Unter der Leitung von Tina Schäfer konzipiert und setzt das mehr als 20-köpfige Team der Vogel Corporate Media crossmediale Kommunikationsstrategien um, die Unternehmen, wie beispielsweise Condor, PUMA oder 3M dabei helfen, im Wandel der Digitalisierung zeitgemäß zu kommunizieren. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.vogel-corporatemedia.de (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel-corporatemedia.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170629029

