Angetrieben von den Bankenwerten dürfte es an der Wall Street am Donnerstag nach oben gehen. Denn die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die US-Notenbank genehmigte am Vorabend die Pläne für die Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Die Regulierer halten die Institute also inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können. Die Federal Reserve genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken.

Einige Banken reagierten prompt. Die Bank of America hob ihre Dividende um 60 Prozent an und die Citigroup will 19 Milliarden Dollar an ihre Eigentümer ausschütten, in dem sie für 15,6 Milliarden Dollar Aktien zurückkauft und zudem die Dividende verdoppelt.

Dies sorgte bereits nach der Schlussglocke für verstärkte Käufe unter den Bankenwerten. Eine Tendenz, die sich auch vor Handelsbeginn fortsetzt. So klettern die Aktien von Morgan Stanley um 2,7 Prozent, JP Morgan steigen um 2,3 Prozent, Goldman Sachs gewinnen 1,4 Prozent, die Aktie der Citigroup legt um 3 Prozent zu und die Papiere von Bank of America-Merrill Lynch klettern um 2,6 Prozent nach oben.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf einen gut behaupteten Start am Kassamarkt hin. An Konjunkturdaten steht vor Handelsbeginn die dritte Veröffentlichung des US-BIP auf der Agenda. Hier wird mit einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet, was auch dem Wert der zweiten Revision entspricht. Dazu kommen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Nach Handelsende wird noch Nike die Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

