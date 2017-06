Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik in Europa gefordert. Die Entwicklung des Kreditzyklus spreche für einen Ausstieg noch 2017, erklärte der BVR in seinem Konjunkturbericht. "Die Kreditvergabe im Euroraum erholt sich", betonte der Verband. "Somit ist es spätestens jetzt an der Zeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vornimmt, um mittelfristige Überhitzungen an den Kreditmärkten zu verhindern."

Im Mai 2017 habe das Wachstum ausgereichter Kredite an Haushalte und Unternehmen im Euroraum 2,6 beziehungsweise 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen und sei insgesamt erneut stärker gewesen als in den Vormonaten. Damit gewinne die Kreditdynamik allmählich an Schwung, auch wenn eine Überhitzung derzeit noch nicht erkennbar sei.

"Sollte die ultralockere Geldpolitik der EZB jedoch noch lange anhalten, bestehen Risiken, dass es mittelfristig zu Übertreibungen an den Kreditmärkten kommt", warnte BVR-Vorstand Andreas Martin. Durch die zunehmende Integration der Finanz- und Bankenmärkte im Euroraum bestünden dann Risiken, dass Verwerfungen in diesen Volkswirtschaften auf den gesamten Währungsraum ausstrahlen könnten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 06:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.