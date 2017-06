Die Pracuj-Gruppe ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Humanressourcen (HR), die Unternehmen in Mitteleuropa helfen, Mitarbeiter zu rekrutieren, zu halten und zu entwickeln

Expertise und Finanzmittel von TCV werden zur Förderung des weiteren Wachstums der Pracuj-Gruppe verwendet

Es handelt sich um das erste Investment von TCV in Polen

Die Pracuj-Gruppe (Grupa Pracuj), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Humanressourcen (HR), die Unternehmen in Mitteleuropa helfen, Mitarbeiter zu rekrutieren, zu halten und zu entwickeln, meldete heute, dass TCV zugestimmt hat, eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen einzugehen. Der Abschluss der Beteiligung von TCV unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. TCV stellt privaten und öffentlichen Technologieunternehmen in den USA, Europa und weiteren Ländern Wachstumskapital zur Verfügung. Die Pracuj-Gruppe beabsichtigt, mit den Mitteln die internationale Expansion zu fördern und ihr Produktangebot auszubauen. John Doran und David Yuan, General Partners bei TCV, werden im Rahmen der Beteiligung dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitreten.

Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung auf dem Online-Personalbeschaffungsmarkt in Polen ist die Pracuj-Gruppe Eigentümerin von vier Unternehmen: Pracuj.pl, eine Stellenbörse; eRecruiter, ein Bewerberführungssystem; Rabota.ua, eine ukrainische Stellenbörse und emplo.com, eine Plattform zur Unterstützung von Kommunikation und HR-Prozessen in Unternehmen.

Bislang verwenden alljährlich 40.000 Firmen die Produkte der Pracuj-Gruppe. Ihre Flaggschiffmarke, die Stellenbörse Pracuj.pl, befindet sich mit 2,5 Millionen monatlichen Nutzern und allmonatlich 1.000 neuen Kunden im Wachstum.

Przemyslaw Gacek, President des Management Board der Pracuj-Gruppe, sagte: "Unser kontinuierliches Lern- und Innovationsbestreben bei der Pracuj-Gruppe hat dazu geführt, dass wir einen Investor gesucht haben, der sowohl Wissen als auch Inspiration bietet. TCV ist die perfekte Ergänzung, da das Unternehmen langfristige Partnerschaften mit technologieorientierten Unternehmen wie unserem aufbaut und in diese investiert.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TCV, während wir unser Unternehmen weiter entwickeln und ausbauen. TCV verfügt über jahrzehntelanges Branchenwissen und umfassende Erfahrungen, um Unternehmen beim Skalieren zu unterstützen. Wir begrüßen seine Fachkenntnis, während wir die Kerngeschäfte der Pracuj-Gruppe weiter ausbauen und unsere erfolgreichen SaaS-Lösungen erweitern."

Die Bekanntmachung von heute markiert die erste Beteiligung von TCV in Polen.

John Doran, General Partner bei TCV, sagte: "Die Pracuj-Gruppe ist ein gutes Beispiel für die Art von Unternehmen, in die TCV investieren möchte. Unter der Leitung von Przemyslaw Gacek hat sich die Firma als Marktführer in Mitteleuropa etabliert und sie zeigt ein unglaubliches Potenzial für weiteres Wachstum und internationale Entwicklung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Gründern und dem Managementteam der Pracuj-Gruppe, um die Beschleunigung und das Wachstum ihrer Lösungen im Bereich Humanressourcen zu unterstützen."

Grupa Pracuj wurde während des Investmentprozesses von Trigon und GCA Altium (finanziell) und von Greenberg Traurig (rechtlich) beraten. TCV wurde von Weil, Gotshal Manges (rechtlich) beraten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

