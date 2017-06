Berlin - Am 21. Juni berichteten Schlagzeilen in der gesamten Finanzwelt über die Aufnahme Chinas in den 1,6 Billionen US-Dollar schweren MSCI Emerging Markets (EM) Index - ein Schritt, der Portfoliomanager wahrscheinlich dazu bewegen wird, massenhaft so genannte A-Aktien zu kaufen, die an den lokalen Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert sind, so Tim Love, Investment Director für Schwellenländeraktien bei GAM.

