MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden soll nun ein Schlichter im festgefahrenen Tarifkonflikt der großen Gastroketten vermitteln. Am 13. und 14. Juli soll der Münchner Arbeitsrichter Harald Wanhöfer als Schlichter versuchen, eine Lösung für die Branche mit ihren bundesweit rund 100 000 Beschäftigten auszuloten, wie Sprecher des Bundesverbandes der Systemgastronomie (BdS) und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in München sagten.

Verhandelt wird unter anderem für die Beschäftigten von Schnellrestaurants wie McDonald's, Burger King oder Pizza Hut. Als Knackpunkt in dem Tarifstreit gilt die nach NGG-Angaben verhältnismäßig große unterste Lohngruppe. Die Arbeitgeber hatten laut Gewerkschaft 8,90 Euro pro Stunde für diese Beschäftigten geboten, die NGG verlangt aber mindestens 9 Euro. "Wir hoffen natürlich auf einen Abschluss", sagte ein BdS-Sprecher.

Der Arbeitgeberverband hatte zuletzt erklärt, mit dem Angebot, das über alle Tarifgruppen hinweg eine Erhöhung von vier Prozent bedeute, habe man die "betriebswirtschaftliche Schmerzgrenze" erreicht. Zusätzlich verwies der Verband auf den Manteltarifvertrag, der den Beschäftigten zusätzliche Leistungen wie etwa Urlaubs- und Feiertagszuschläge gewähre. Ein NGG-Sprecher erklärte mit Blick auf die bevorstehende Schlichtung: "Wir erwarten und hoffen auf ein faires und angemessenes Angebot über eine Lohnerhöhung."/csc/DP/mis

