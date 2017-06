Dreilinden / Berlin (ots) - WOW! Wochenende mit mehr als 500 WOW!-Angeboten und 15 Prozent zusätzlichemRabatt für eBay Plus-Mitglieder // eBay Plus 30 Tage kostenlos testen und dabei bis zu 100 Euro sparen // Mit dem Code "PLUS17" sparen sowohl bestehende eBay Plus-Mitglieder als auch Neukunden, die sich im Aktionszeitraum anmelden



Heute beginnt das eBay Plus WOW! Wochenende mit mehr als 500 WOW!-Angeboten - und zusätzlichem Rabatt für eBay Plus-Mitglieder. Unter http://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein.de warten das ganze Wochenende besonders günstige Top-Deals für ausgewählte Markenprodukte aus allen Kategorien wie zum Beispiel iPhones, Acer Notebooks oder Krups Kaffeevollautomaten. Neukunden können den Premiumservice eBay Plus 30 Tage kostenlos testen und dabei bis zu 100 Euro sparen: Mit dem Code "PLUS17" gibt es sowohl für bestehende eBay Plus-Mitglieder als auch Neukunden, die sich im Aktionszeitraum anmelden, noch einmal zusätzlich 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte WOW!-Angebote.



Top-Deals des Wochenendes / Preise ohne Abzug der 15 Prozent Rabatt



- Samsung Galaxy S8 für 623,41 Euro - Apple iPhone SE 32 GB für 344,90 Euro - Acer Aspire E 15 15" Full HD Notebook mit Core i3, 256GB für 368,23 Euro - Krups EA82FD Latt'Espress Quattro Force, Kaffeevollautomat für 352,82 Euro - Braun Oral-B Genius 9000s, elektrische Zahnbürste für 110,00 Euro - Puma Sneakers Smash, versch. Modelle für 32,99 Euro - Timberland Chinos, versch. Farben für 27,99 Euro - Asics Herren T-Shirt, versch. Modelle für 14,99 Euro



Und so geht's



Alle aktuellen WOW!-Deals und der Coupon-Code finden sich unter http://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein.de. Um als eBay Plus-Mitglied den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzer einfach ihr gewünschtes eBay Plus-WOW!-Angebot, wählen in der Kaufabwicklung PayPal aus, geben den Gutscheincode ein und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der maximale Gutscheinwert beträgt 100 Euro. Der Gutschein kann vom 29. Juni 2017, 08:00 Uhr bis zum 02. Juli 2017, 23:59 Uhr eingelöst werden und gilt einmal pro Kunde*.



Profitieren mit eBay Plus



Der eBay Plus Service für nur 19,90 Euro im Jahr beinhaltet kostenlosen Premium- und Rückversand sowie weitere Zusatzleistungen und exklusive Deals. Bei Bezahlung vor 14 Uhr wird der eBay Plus-Artikel noch am selben Tag versendet. Und auch wenn ein Artikel nicht gefallen sollte, kann diese innerhalb eines Monats kostenlos zurückgesendet werden. Wer sich jetzt unter http://pages.ebay.de/promos/ebay-plus/testen.html anmeldet, kann den Service 30 Tage gratis testen und direkt sparen.



*Alle Gutscheinbedingungen finden sich unter http://pages.ebay.de/gutscheine/wow-plus/.



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.



