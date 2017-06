Heilbronn (ots) - FDP-Parteichef Christian Lindner sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe) zu den Auftrittsplänen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland: "Die Bundesregierung kann und sollte einen Auftritt von Herrn Erdogan in Deutschland untersagen: Autokraten darf kein Podium geboten werden." Lindner ergänzte: "Das Problem darf nicht wieder auf Länder und Kommunen abgewälzt werden, die dann mit vorgeschobenen Verwaltungsfragen hantieren müssen."



