Stuttgart (ots) - Steigende Ansprüche an Sicherheit in einer immer stärker vernetzten Welt: Die internationale Expertenorganisation DEKRA schreibt vor diesem Hintergrund den DEKRA Award 2017 aus. Gemeinsam mit der WirtschaftsWoche, dem führenden Wirtschaftsmagazin in Deutschland, prämiert DEKRA seit Jahren die besten Projekte, Prozesse und Lösungen in drei Kategorien: Sicherheit im Verkehr, Sicherheit bei der Arbeit, Sicherheit zu Hause. Unternehmen und Initiativen können sich ab sofort bis zum 15. September 2017 bewerben.



"DEKRA hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Sicherheit auch in einer digitalen und immer komplexeren Welt zu schaffen", sagt Stefan Kölbl, Vorsitzender des Vorstands von DEKRA e.V. und DEKRA SE. "Dafür haben wir ein weltweites Netzwerk an Expertendienstleistungen und Laboreinrichtungen für die digitalisierte Zukunft geschaffen. Als globaler Partner für eine sichere Welt suchen und fördern wir nachhaltig herausragende Ideen, Initiativen und Prozesse die dabei helfen, die Welt ein Stück sicherer zu machen."



Für den DEKRA Award wird ein intern und extern besetztes Fachgremium unter den Bewerbungen anhand eines Kriterienkatalogs bundesweit Best Practice-Projekte identifizieren, die einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit leisten. Gesucht werden durchgängige Konzepte, Prozesse und Lösungsansätze. Kriterien für die Nominierung sind insbesondere Wirksamkeit, Einfachheit und Effizienz, Innovationsgrad, Zukunftsfähigkeit, Übertragbarkeit und Akzeptanz.



Die Schirmherrschaft für den DEKRA Award 2017 übernimmt erneut das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die feierliche Verleihung findet dieses Jahr am Dienstag, 24. Oktober 2017, im traditionsreichen Areal Böhler in Düsseldorf statt. Über die Preisvergabe wird wie in den Vorjahren eine hochkarätig besetzte Jury entscheiden.



