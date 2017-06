Seit 2016 arbeiten die Unternehmen Sun Chemical und Acpo, Ltd. an der Entwicklung von Folien für den Schmalbahndruck und den Etikettenmarkt und werden die gemeinsam entwickelten Folien erstmals auf der Labelexpo 2017 ausstellen. Die seither bestehende Partnerschaft von Sun Chemical, ein Hersteller von Druckfarben, und Acpo, ltd., ein Anbieter von Beschichtungen für flexible Folien, wurde geschlossen, um der steigenden Nachfrage von Markenartiklern und Herstellern von flexiblen Verpackungen nach transparenten Sperrschichtverpackungen und Metallfolien mit ultrahoher Barrierewirkung gerecht zu werden.

Schmalbahndruck für flexible Verpackungen

"Seit fast einem Jahr arbeiten wir jetzt zusammen und beliefern Acpo mit unseren Sun Bar Aerobloc-Beschichtungen mit integrierter Sauerstoffbarriere", erklärt Michel Vanhems, Functional Coatings Product Manager bei Sun Chemical. "Nach dem Erfolg, den wir mit der Lieferung von beschichteten Folien an Hersteller von flexiblen Verpackungen hatten, freuen wir uns, jetzt beschichtete Folien für den Schmalbahnmarkt anbieten zu können. Der Schmalbahndruck für flexible Verpackungen ist ein wachsender Trend, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Für herkömmliche Etikettendruckereien, die die Vorteile dieses Marktsegments als neuen Anwendungsbereich für sich nutzen ...

