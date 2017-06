Utrecht (ots) -



Der "BCD Travel Cities & Trends Report" gibt Aufschluss über die häufigsten Flugziele europäischer Geschäftsreisender und wirtschaftliche Trends.



London und Wien sind die beliebtesten Geschäftsreiseziele in Europa. Außerhalb Europas reisen europäische Geschäftsreisende am häufigsten nach New York und Shanghai. BCD Travel hat seine europäischen Flugreisedaten analysiert und die Ergebnisse in der neuesten Ausgabe des jährlich erscheinenden "Cities & Trends Report" veröffentlicht.



Geschäftsreisen sind ein möglicher Indikator für das Wirtschaftswachstum: Wenn das Geschäftsreisevolumen in einer bestimmten Region steigt oder fällt, ermöglicht dies Rückschlüsse auf die dortige Konjunktur. Mit der Veröffentlichung des jüngsten "Cities & Trends Report" bietet BCD Travel, eines der weltweit führenden Geschäftsreiseunternehmen, Einblicke in das europäische Geschäftsreiseverhalten. Der Report beruht auf Flugbuchungsdaten aus acht wichtigen Geschäftsreisemärkten in Europa: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.



Neubelebung Spaniens: mehr Flugreisen nach Madrid und Barcelona: Im Vergleich zu 2015 gab es nur kleine Änderungen im Ranking der beliebtesten Geschäftsreiseziele in Europa. Spitzenreiter unter den europäischen Städten sind weiterhin London, Wien und Amsterdam. Dank einer Steigerung von 7,1 % bei Flugreisen nach Barcelona kletterte die Stadt von Rang 9 auf 6. Madrid ist die zweite spanische Stadt im europäischen Ranking. Sie landet mit einem Plus von 14,9 % als höchster Neueinsteiger auf Platz 8. Die zunehmende Anzahl geschäftlicher Flugreisen nach Madrid und Barcelona geht mit der Erholung der spanischen Wirtschaft einher: Sie wuchs 2016 um insgesamt 3,2 % [1].



2015 2016 1. London London 2. Wien Wien 3. Amsterdam Amsterdam 4. Zürich Zürich 5. Paris Paris 6. Mailand Barcelona 7. Kopenhagen Mailand 8. Stockholm Madrid 9. Barcelona Kopenhagen 10. Frankfurt Frankfurt



Dubai schafft den Sprung in die Top 3 der aus Europa meistangeflogenen Städte interkontinental: New York und Shanghai bleiben an erster und zweiter Stelle der interkontinentalen Reiseziele für europäische Geschäftsreisende. Im Jahr 2016 hat Dubai mit einem Plus von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr Peking und Singapur überholt.



2015 2016 1. New York New York 2. Shanghai Shanghai 3. Beijing Dubai 4. Singapur Beijing 5. Dubai Singapure 6. San Francisco San Francisco 7. Tokyo Tokyo 8. Chicago Chicago 9. Los Angeles Boston 10. Boston Los Angeles



September ist Geschäftsreisezeit:



Die meisten Geschäftsreisen finden nach dem Sommerurlaub im September statt (9,5 %). Aufgrund der Feiertage ist der Dezember der am wenigsten frequentierte Geschäftsreisemonat (5,6 %).



Chris Crowley, Senior Vice President, Global Program Management & Commercial Services EMEA bei BCD Travel: "Die meisten Geschäftsreisen finden im September und Oktober statt. Daher sollten Unternehmen und Geschäftsreisende insbesondere für diesen Zeitraum frühzeitig buchen, um sich die besten Flugverbindungen zu sichern."



Laden Sie den vollständigen Report unter https://www.bcdtravel.com/cities-trends-reports/ herunter. Demnächst veröffentlicht BCD Travel den 2. Teil des "BCD Travel Cities & Trends Report" mit einzelnen Rankings für die acht europäischen Märkte. Auf Seite 8 finden Sie hierzu eine kurze Sneak Preview.



[1] Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/sta tistics-illustrated



