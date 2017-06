7 Days to go GOLD!



Saalbach-Hinterglemm (ots) - Nur noch eine Woche - dann startet bereits zum dritten Mal das GlemmRide Bike Wochenende. Die Bikeszene ist schon in Aufbruchstimmung - warten doch wieder die legendäre Expo Area, atemberaubenden Slopestyle-Sessions, coole Pumptracks und rasante Downhill-Rennen. Und was darf beim GlemmRide Bike Festival auch 2017 nicht fehlen? Party & Sound vom Feinsten! Was würde besser zum vergoldeten Look passen als der Rock-Adel höchstpersönlich. KAISER FRANZ JOSEF bringt am Samstag die Mainstage im Ortszentrum von Hinterglemm zum Beben!



Vom 06.-09. Juli 2017 steht die Bike Szene wieder Kopf. Saalbach Hinterglemm lädt bereits zum Dritten Mal zum GlemmRide Bike Festival und spart nicht an Highlights, Party und Action!



Das Programm lässt mit einem hochkarätigen Slopestyle Contest, collen Downhillrennen, rasanten Pumptrack Sessions, Fahrtechniktrainings sowie spannenden Side Events keine Wünsche offen. Die Expo-Area ist abermals das Herzstück des Event Wochenendes und bringt über 50 internationale Aussteller ins Glemmtal. Wer die neuen Trends in der Bike Szene gleich selbst testen will, dem stehen rund 400 km markierte Mountainbikewege, 5 Bergbahnen und 18 Single- und Downhillstrecken zur Verfügung.



Zwtl.: GlemmRide Slopestyle erneut ein FMB Gold Event



Vergangenes Jahr zum ersten Mal in Gold, präsentiert sich der GlemmRide Slopestyle auch 2017 wieder als Goldevent der FMB World Tour. Auf einem einzigartigen Slopestyle Parcours - er startet am legendären Goasstall-Hang und führt über die Dächer des 5*S Hotel Alpine Palace mitten durch den Ort und über die Saalach - wird die Weltelite des Slopestyle Sports im Kampf um den Sieg ganz tief in die Trick- und Stylekiste greifen. Für den besten Fahrer winkt in diesem Jahr eine begehrte Wildcard für den Red Bull District Ride in Nürnberg.



Zwtl.: Testen und Touren - mit den Pros im Schlepptau



Natürlich lassen es sich die Profis der Bike-Szene nicht nehmen, Teil des GlemmRide Bike Festivals zu sein. Schon seit der Geburtsstunde des Events ist die Legende des Bike-Sports, Tibor Simai mit an Bord und zeigt interssierten Sportlern seine Lieblingsrunde in Saalbach - den Hacklberg-Trail. Neu am Set-up des Bike Festivals, aber schon eine richtige Größe in der Szene ist Trial-Star Fabio Wibmer. Der Saalbach-Rider zeigt den Nachwuchs-Fahrern, warum er sich Saalbach als Destinations-Partner ausgesucht hat und natürlich stehen auch spezielle Tricks und Stunts auf seinem Programm. Local-Heros Angie Höhenwarter und Vali Höll shredden für die guten Zweck beim Capuco Ladies Train. Es warten Tricks, Tipps und unvergessliche Momente auf die waghalsigen Damen.



Zwtl.: Downhill Race und Specialized Rookies Cup



Die Pro-Line am Reiterkogel ist auch heuer wieder Schauplatz des rasanten Downhill Rennens. Die Fahrer dürfen sich dann im Zieleinlauf direkt im Festivalgelände von den beeindruckten Zuschauern feiern lassen. Und wer sich schon mal mit vollem Speed auf diese Strecke gewagt hat, der weiß, dass der Applaus mehr als verdient ist. Auch die Junior-Talente zeigen auf der gleichen Strecke beim Specialized Rookies Cup presented by iXS, was in ihnen steckt und dass man sich um den Nachwuchs im Bike-Sport keine Sorgen machen muss.



Zwtl.: Party, Beats und heiße Stimmung



Beim GlemmRide Bike Festival darf auch heuer wieder Sound vom Feinsten nicht fehlen. Am Freitag heizen die Newcomers aus Österreich Erwin & Edwin mit ihrem einzigartigen Mix aus Blasmusik und Elektro-Sound den Besuchern so richtig ein. Bei der After Party im Goaßstall zeigen die Wax Wrackaz, warum sie amtierender Red Bull Thr3style Champion sind. Am Samstag gesellt sich dann der Adel zur GlemmRide Community. Kaiser Franz Josef, gefeierter Support Act von AC/DC, bringen die Bühne zum Beben und räumen mit veralteten Traditionen auf - ganz getreu ihrem Motto "Make Rock Great Again"! Nachdem die letzten Töne auf der Main Stage erklungen sind, geben sich die Masters of Dirt ein Stelldichein im Goaßstall. Und wer die Masters of Dirt kennt weiß, dass dies keine normale Aftershow Party wird.



Der Sonntag wird dann gemütlich - GlemmRide Unplugged füllt die Expo Area mit natürlichem Sound und lässt das Eventwochenende gebührend ausklingen.



