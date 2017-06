Köln (ots) -



Ein völlig neues Begutachtungsverfahren innerhalb eines Jahres einführen - MEDICPROOF hat es geschafft. Das neue Video zeigt, wie die Mitarbeiter den größten Veränderungsprozess der Firmengeschichte gemeistert haben. Das Besondere an dem Projekt: Nicht nur die über 70 internen Mitarbeiter mussten ein neues Verfahren einüben, sondern auch die rund 1.100 bundesweit als Honorarkräfte tätigen Gutachter.



Hintergrund: Zum 1. Januar 2017 wurden zusammen mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz ein deutlich weiter gefasster Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie ein neues Begutachtungsinstrument eingeführt.



MEDICPROOF - Der medizinische Dienst der Privaten Als medizinischer Dienst der privaten Kranken- und Pflegeversicherungen erstellt die MEDICPROOF GmbH im Jahr über 160.000 Pflegegutachten. In den meisten Fällen begutachten die für MEDICPROOF tätigen Ärzte und Pflegefachkräfte, ob bei einem Antragsteller eine Pflegebedürftigkeit vorliegt und welchem Pflegegrad diese zuzuordnen ist. Dabei gilt es, jedes einzelne Gutachten innerhalb der gesetzlichen Fristen zu erstellen und darüber hinaus ein bundesweit und versicherungsübergreifend einheitliches Qualitätsniveau sicherzustellen.



