Telefonieren, surfen und simsen in einem Paket: Die neuen Value

Packs von M-Budget Mobile bieten alles, was Smartphone- und

Tablet-Nutzer brauchen - bei voller Kostenkontrolle.



Die M-Budget Mobile-Familie ergänzt ihr bestehendes Prepaid

Angebot um drei Wertpakete:



- Value Pack small: für Wenignutzer, 30 Min., 30 SMS, 300 MB für

CHF 9.80

- Value Pack big: für Vielnutzer, 2000 Minuten, 2000 SMS und 2000

MB für CHF 28.80

- Data Pack: fürs Surfen in aller Gemütlichkeit, ein reines

Datenpaket mit 1500 MB für CHF 12.80



Volle Transparenz und einfache Bedienung Die neuen Pakete

ermöglichen es auch, das gewählte Paket regelmässig den veränderten

Bedürfnissen anzupassen. Das bietet den Usern Flexibilität bei voller

Kostenkontrolle, was beispielsweise gerade für Familien mit Kindern

ideal ist. Die Bedienung ist einfach: Wie beim Kauf eines

Prepaid-Guthabens erhalten die Kunden eine Quittung, auf der die

weiteren Schritte aufgeführt sind. Der auf dem Kassenbeleg

aufgedruckte Code ist ein Jahr lang gültig. Die darin enthaltenen

Inklusiveinheiten sind ab Aktivierung des Codes 30 Tage lang und

ausschliesslich in der Schweiz und in Liechtenstein gültig.

Erhältlich sind die Value Packs bei Migros und in den

Melectronics-Filialen.



M-Budget Mobile steht für das Mobilfunkangebot: günstig

telefonieren, Nachrichten versenden oder im mobilen Internet surfen -

egal ob mit einem Abonnement oder einem Prepaid-Angebot. Die neuen

Wertpakete ergänzen das bestehende M-Budget Mobile Plus Angebot.



Kommunikationsangebote von M-Budget



M-Budget bietet qualitativ hochwertige Telekommunikationslösungen

- Mobil- oder Festnetztelefonie, Internetanschluss und TV - zu

attraktiven Preisen. M-Budget wird von Swisscom, in Zusammenarbeit

mit Migros gemanagt und vermarktet.



Zürich, 29. Juni 2017



