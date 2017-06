Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg ruft SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zu einer Allianz gegen US-Präsident Donald Trump auf. Der Grund: Die USA waren zuletzt aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erwartet vom G20-Gipfel in Hamburg eine klare Abgrenzung von US-Präsident Donald Trump. Kanzlerin Angela Merkel müsse eine "19:1-Allianz" gegen Trump in der Klimapolitik zustande bringen, sagte Oppermann am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...