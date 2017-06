Dortmund (ots) - Mit der neuen Fondsauskunft der Continentale Lebensversicherung rufen Vermittler Expertenwissen schnell ab: Mit nur einem Klick im Bestandssystem des Unternehmens erhalten sie ein PDF-Dokument mit allen wichtigen Informationen zur Fondspolice ihres Kunden. Das Dokument zeigt die Vertragsdaten, eine Portfolio-Analyse sowie eine entsprechende Übersicht. Damit können Vermittler auf Fragen ihrer Kunden schnell reagieren. Eine aufwendige Eigenrecherche zu den jeweiligen Fonds fällt weg. Sie können den Service auch nutzen, um ihre Kunden aktiv über die Entwicklung ihrer Fondspolice auf dem Laufenden zu halten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.



Schneller Überblick auf drei Seiten



Auf drei Seiten mit leicht verständlichen Grafiken gibt die Fondsauskunft eine schnelle Übersicht. Auf der ersten Seite sind die Vertragsdaten aufgeführt. Es wird außerdem dargestellt, wie sich der entsprechende Beitrag auf die gewählten Fonds verteilt und welchen Anteil diese im Bestand haben. Es folgt eine Portfolio-Analyse in sechs Kategorien. Sie veranschaulicht zum Beispiel, in welchen Ländern oder Aktiensektoren die Fonds investiert sind. Eine Portfolio-Übersicht bietet die dritte Seite. Sie informiert, wie die gewählten Fonds geratet sind und sich entwickelt haben. Außerdem zeigt sie die laufenden Kosten. Als Anlage gibt es für jeden Fonds im Bestand des Versicherten ein einseitiges Porträt. Die Analyse stellt Morningstar als Dienstleister für die Continentale zur Verfügung.



Weitere Informationen zu diesem neuen Service der Continentale und eine Musterauskunft erhalten freie Vermittler unter www.contactm.de/Fonds-Auskunft.



125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhause für die Zukunft:



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG für Verlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet die Gesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen die traditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglichene Bestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattung und die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



