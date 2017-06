Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Interview vor dem Expansionsdrang Chinas gewarnt. Die Kanzlerin stellte sich im Gespräch mit der Wirtschaftswoche gleichzeitig gegen die bislang ungebremste Übernahmewelle deutscher und europäischer Spitzenunternehmen durch chinesische Firmen.

Als Beispiel nannte sie explizit den Bereich der Mikroelektronik. "Wenn dann Länder wie China einfach aufkaufen wollen, was gerade mit viel Subventionen entstanden ist, müssen wir darauf reagieren", sagte sie. Im Herbst werde sie mit ihren europäischen Amtskollegen über den Schutz der Unternehmen sprechen. "Dazu gehört die Frage, ob wir Verkäufe strategisch wichtiger Unternehmen, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, in Zukunft europaweit in einem sogenannten 'Screening' erfassen", erklärte die CDU-Vorsitzende.

In Brüssel arbeitet die Bundesregierung hinter den Kulissen an einer Verschärfung der Bestimmungen, um Übernahmeversuche aus dem Reich der Mitte aus strategischen Gründen verbieten zu können.

Die Kanzlerin mahnte, dass die kommunistische Führung einen sehr klaren Plan vom größeren Einfluss in der Welt habe. "Von Peking aus betrachtet ist Europa eher eine asiatische Halbinsel", sagte sie. Europa sehe das natürlich anders. "Dennoch ist es eine Tatsache, dass Teile der deutschen Wirtschaft von China abhängig sind."

Deutsche Wirtschaftslenker hatten in der Vergangenheit an die Bundesregierung appelliert, die chinesische Führung nicht zu verstimmen, um den Marktzugang in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde nicht zu erschweren.

