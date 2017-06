Stans (ots) - Der Holzbedarf wächst laut Experten parallel zur Weltbevölkerung. Deshalb verknappen sich die Bestände, was nur durch professionelle Aufforstung aufgefangen werden kann. Dabei steht tropisches Hartholz wie TEAK ganz oben bei der globalen Nachfrage. Dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass Investitionen in Edelhölzer zu einer gefragten Anlageform mit überdurchschnittlichen Erträgen geworden sind. Mit der hervorragenden Performance in den vergangenen 12 Jahren seit dem Markteintritt beweist Life Forestry Switzerland AG, dass Kapitalerträge und Umweltschutz keinen Widerspruch darstellen.



Die Teakholzspezialisten der Life Forestry Group aus Stans in der Schweiz entwickeln seit über einem Jahrzehnt sachwertorientierte Holzinvestments, welche ökologische und soziale Verantwortung mit attraktiven Ertragsperspektiven verbinden. Das Unternehmen hat eine Spitzen-Bonität (99 von 100 Punkten), die von der weltweit größten Wirtschaftsauskunftei D&B (Dun & Bradstreet) mit entsprechendem Bonitätssiegel bestätigt wurde. (Diese Auszeichnung erhalten nur 2% aller Schweizer Unternehmen). Ein sicheres Indiz für Investoren, dass angelegte Gelder verantwortungsvoll, ergebnis- und sicherheitsorientiert eingesetzt werden.



Ein weiteres Bonitätssiegel des internationalen Informationsdienstes Bisnode bewertet in diesem Zusammenhang das Risikomanagement der Schweizer mit Note 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Life Forestry in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, wird von Bonitätsdienstleistern als "sehr gering" eingeschätzt.



Mit dem Kaufvertrag erhalten Life-Forestry-Investoren eine Baumeigentums-Urkunde, die Ihren Baumbestand spezifiziert und detailliert beschreibt. Die Vermessung der Teakholzplantagen mit modernster GPS-Technologie und die individuelle Nummerierung jedes Teakbaumes des Kunden macht dessen Baumbestand, von der Pflanzung bis zur Ernte, eindeutig zuweisbar. Bei Life Forestry kauft man sich eigene Bäume (in der Regel sind es Setzlinge), schließt einen Dienstleistungsvertrag über die Pflege der Pflanzen ab und überträgt der Life Forestry Group das Recht, die Bäume in Etappen von bis zu 20 Jahren zu verkaufen. Hohe prognostizierte Gewinne, die anhand des Timberland Holzindexes (NCREIF) statistisch zu belegen sind, die Unabhängigkeit von Börsenentwicklungen und der Erhalt natürlicher Baumressourcen überzeugen dabei Investoren.



Risiken für Anleger sollen auf ein Minimum begrenzt werden. Life Forestry unter der Leitung von Geschäftsführer Lambert Liesenberg hat ein umfangreiches Sicherheitspaket für die Bäume konzipiert. So gibt Life Forestry unter anderem in den ersten vier Jahren nach der Pflanzung einen Wachstumsgarantie und bildet Bewirtschaftungsrücklagen in Millionenhöhe in einer eigenen Stiftung.



