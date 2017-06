DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.439,50 +0,05% +9,08% Euro-Stoxx-50 3.523,04 -0,36% +7,07% Stoxx-50 3.179,20 -0,23% +5,60% DAX 12.605,71 -0,33% +9,80% FTSE 7.402,77 +0,20% +3,64% CAC 5.215,77 -0,71% +7,27% Nikkei-225 20.220,30 +0,45% +5,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,65 -72

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,11 44,74 +0,8% 0,37 -20,7% Brent/ICE 47,64 47,31 +0,7% 0,33 -18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,57 1.249,30 -0,2% -2,73 +8,3% Silber (Spot) 16,82 16,81 +0,0% +0,01 +5,6% Platin (Spot) 919,70 922,50 -0,3% -2,80 +1,8% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,7% +0,02 +6,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Angetrieben von den Bankenwerten dürfte es an der Wall Street am Donnerstag nach oben gehen. Denn die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die US-Notenbank genehmigte am Vorabend die Pläne für die Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Die Regulierer halten die Institute also inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können. Die Federal Reserve genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken. Einige Banken reagierten prompt. Die Bank of America hob ihre Dividende um 60 Prozent an und die Citigroup will 19 Milliarden Dollar an ihre Eigentümer ausschütten, in dem sie für 15,6 Milliarden Dollar Aktien zurückkauft und zudem die Dividende verdoppelt. Dies sorgte bereits nach der Schlussglocke für verstärkte Käufe unter den Bankenwerten. Eine Tendenz, die sich auch vor Handelsbeginn fortsetzt. So klettern die Aktien von Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, der Citigroup und der Bank of America-Merrill Lynch vorbörslich zwischen 2 und 3 Prozent nach oben. Nach Handelsende wird noch Nike die Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 2. Veröff.: +1,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 241.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Euro prägt am Donnerstagmittag die europäischen Finanzmärkte. Erstmals seit gut einem Jahr hat die Gemeinschaftswährung die Marke von 1,14 Dollar geknackt. Händler verweisen auf gute Konjunkturdaten: In der Eurozone habe sich zuletzt sowohl die Verbraucherstimmung als auch das Geschäftsklima weiter verbessert. "Damit unterstützen die Daten die These von der bevorstehenden Zinswende", sagt ein Händler. Die Renditen der Langläufer ziehen wieder etwas an. Auf der Aktienseite spalten sich die Märkte weiter auf. Während Banken, Versicherungen und Rohstoff-Aktien gesucht sind, geben exportorientierte und zinsabhängige Branchen nach. Das führt zu einer Marktaufspaltung mit negativem Touch. Der Banken-Index in Europa gewinnt 1,7 Prozent und führt die Gewinnerseite an. Die Banken gelten als Gewinner der steileren Zinskurve, weil die Margen im Zinsgeschäft nun zunehmen. Gestützt wird die Stimmung für die Branche auch von den Stresstestergebnissen in den USA. Dort haben zum ersten Mal seit der Finanzkrise alle 34 Institute den zweiten und wichtigeren Teil des Stresstests der US-Notenbank bestanden und grünes Licht für höhere Ausschüttungen erhalten. Einige Institute haben prompt reagiert und höhere Dividenden und Aktienrückkäufe angekündigt. Die Rohstoff-Aktien profitieren von den guten Konjunkturaussichten, aber auch vom schwächeren Dollar, weil die Rohstoffe überwiegend in der US-Währung gehandelt werden. Ihr Index im Stoxx steigt um 1,0 Prozent. Dagegen stehen die Autotitel unter Druck. Ihr Stoxx-Branchen-Index fällt um 1,1 Prozent. "Der feste Euro bläst den exportorientierten Werten als Gegenwind ins Gesicht", sagt ein Marktteilnehmer. Ähnlich stark abwärts geht es mit den zinsabhängigen Bauwerten und Versorgertiteln.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Mi, 17.17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1402 +0,00% 1,1401 1,1366 +8,4% EUR/JPY 128,28 +0,17% 128,05 127,43 +4,3% EUR/CHF 1,0933 -0,03% 1,0936 1,0917 +2,1% EUR/GBP 0,8794 -0,00% 0,8795 1,1381 +3,2% USD/JPY 112,51 +0,17% 112,32 112,13 -3,8% GBP/USD 1,2964 +0,00% 1,2963 1,2939 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kursgewinne bei Aktien aus dem Finanzsektor haben am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gestützt. Finanztitel folgten ihren Pendants in Europa und den USA nach oben - weiter getrieben vom gestiegenen Renditeniveau an den Anleihemärkten nach falkenhaft interpretierten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Dienstag. Hinzu kam, dass die großen US-Banken auch den zweiten Teil des Stresstests gemeistert hatten. Die US-Notenbank genehmigte erstmals die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken, seit die Überprüfungen 2011 begannen. Angesichts der Zuversicht investierten Anleger wieder verstärkt in Wachstumswerte, wie sie zum Beispiel unter Technologieaktien zu finden sind. In Südkorea kletterten Samsung Electronics um 0,5 Prozent, SoftBank in Tokio um 0,6 Prozent und Tencent in Hongkong um 0,4 Prozent. Zur verbesserten Stimmung trugen aber auch die weiter gestiegenen Ölpreise bei. In China erklärten Händler die mageren Aufschläge mit einer gesunkenen Liquidität, nachdem die chinesische Zentralbank zum sechsten Mal in Folge keine Liquiditätsspritzen in den Markt gepumpt hatte. Auf Neuseeland markierte der NZ-50 erneut ein Rekordhoch. In Hongkong verteuerte sich die Aktie des Telekomausrüsters ZTE um 1,0 Prozent. Die Gesellschaft stand offenbar kurz davor, ihre Sparte ZTEsoft an Alibaba zu veräußern.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Der Markt ringe weiter damit, wie er die Aussagen von EZB-Chef Draghi zur künftigen Inflation zu werten habe. Tatsächlich verhielten sich die diversen Instrumente nicht so, als würden sie einheitlich auf ein anstehendes "Tapering" setzen, heißt es. "Wenn dem so wäre, müsste die Peripherie am stärksten unter steigenden Renditedifferenzen leiden, was sie aber nicht tut", sagt ein Analyst: "Stattdessen verlieren die Bund-Futures am stärksten". Dies seien Indizien, dass der Markt in Wirklichkeit andere Faktoren spiele als die Draghi-Aussagen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Covestro will keine liquiden Mittel horten

Der Chemiekonzern Covestro will nicht auf seinen überschüssigen Finanzmitteln sitzenbleiben. Das Geld, das der MDAX-Konzern dank des starken erwarteten Barmittelzuflusses einnehmen wird, soll für Akquisitionen ausgegeben oder an die Aktionäre zurückgegeben werden, wie das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte. Außerdem will Covestro eine mindestens stabile Dividende zahlen.

FCR Immobilien AG kauft Einzelhandelsimmobilie

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland fokussierter Investor, hat eine Einzelhandelsimmobilie in Rhaunen erworben. Das Objekt ist langfristig an den Lebensmitteldiscounter Lidl vermietet und hat eine Gesamtfläche von 1.290 Quadratmetern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Gesco erwartet deutliches Wachstum und erweitert Aufsichtsrat

Die Industriegruppe Gesco hat im Geschäftsjahr 2016/17 aufgrund eines negativen Einmaleffekts zwar weniger verdient, erwartet aber für das laufende Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum. Erste Zahlen zum Auftaktquartal sind vielversprechend.

IKB verkauft Leasing-Tochter an HPS Investment Partners

Die IKB Deutsche Industriebank AG hat mit einem Investmentfonds, der von HPS Investment Partners, LLC verwaltet wird, den Verkauf der IKB Leasing-Gruppe vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bankenaufsicht und wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017 wirksam. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Paion mit erfolgreicher Studie für Kurzzeit-Sedativum

Das Spezialpharma-Unternehmen Paion hat die Studie für sein Medikament Remimazolam erfolgreich abgeschlossen. Das Medikament ist ein Kurzzeit-Sedativum, das bei Patienten, die sich einer Bronchoskopie (Lungenspiegelung) unterziehen, als sehr erfolgreich erwiesen hat. Die Studienergebnisse belegen, dass die Patienten nach dem Eingriff schneller das Bewusstsein wiedererlangen und auch schneller wieder ihren Normalzustand erreichen.

Wacker Chemie und Royal Tech CSP vereinbaren Partnerschaft

June 29, 2017 06:58 ET (10:58 GMT)

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Royal Tech CSP Limited. Die Unternehmen vereinbarten eine Partnerschaft für die Lieferung von neuem Wärmeträgeröl für Solarthermie-Kraftwerke auf Basis von CSP-Technologie (Concentrated Solar Power) in China. Demnach wird Royal Tech in China exklusiv mit dem von Wacker Chemie neu entwickelten Soliconöl der Marke Helisol beliefert.

Carrefour bringt brasilianische Tochter an die Börse

Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour will seine brasilianischen Aktivitäten am 20. Juli in Sao Paulo an die Börse bringen. Insgesamt sollen im Börsensegment Novo Mercado Aktien für 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro platziert werden, wie dem vorläufigen Börsenprospekt zu entnehmen ist, den die Muttergesellschaft für Carrefour Brasil, Atacadao SA, veröffentlicht hat.

H&M profitiert von Expansion und Kostenbremse

Der schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) hat im zweiten Quartal von seinem Expansionsdrang bei gleichzeitiger Kostenkontrolle profitiert. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn deutlich, wozu auch der Online-Vertrieb einen beträchtlichen Teil beisteuerte.

EU genehmigt erweiterte Indikation für Novartis-Krebsmittel Zykadia

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen Erfolg mit seinem Krebsmedikament Zykadia erreicht. Die Arznei mit dem Wirkstoff Ceritinib darf in der EU nun auch zur Primärtherapie von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom mit ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)-Mutation eingesetzt werden. Die Genehmigung gilt für alle 28 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

