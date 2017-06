Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2017-06-29 / 13:00 *Zürich, 29. Juni 2017 *Um regional versierte Professionals mit spezialisiertem Fachwissen zu gewinnen, sind immer mehr Unternehmen in der Schweiz bereit, ihre Recruiting-Prozesse zu beschleunigen oder zu verkürzen. Das ist insofern erforderlich, als der Pool an Top-Talenten klein ist und spezialisierte Fachkräfte oft zwischen mehreren Angeboten auswählen können. Dies geht aus dem diesjährigen Markt-Update [1] der internationalen Personalberatung Robert Walters für die Schweiz hervor. Insgesamt zeichnete sich das erste Halbjahr 2017 durch konstante Recruiting-Aktivitäten in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services sowie Sales & Marketing aus, der Bedarf an Fach- und Führungskräften dürfte auch in der zweiten Jahreshälfte unvermindert anhalten. Im Accounting & Finance werden hauptsächlich Stellen nachbesetzt, vor allem gesucht sind Cost Controller, IT-Controller und Technical Accountants. Dynamisch zeigte sich der Stellenmarkt in den Bereichen Financial Services und Sales & Marketing. Positionen im Asset Management, Corporate Banking sowie in Legal (Rechtswissenschaften) und Compliance-Bereichen sind gefragt. Auch für die ICT-Branche und die Luxusgüterindustrie werden Sales-Experten gesucht. Das konstante Geschäftswachstum im IT- und Pharma-Sektor wirkt sich lebhaft auf die Recruiting-Aktivitäten auf. *Interim-Professionals häufig eine kosteneffiziente Alternative* "In der ersten Jahreshälfte zeigte sich der deutliche Trend, dass Unternehmen in der Schweiz häufig Tätigkeiten an Interim-Professionals (Projektexperten) auslagern, wenn es zu In-House-Engpässen kommt", erklärt Nick Dunnett, Geschäftsführer von Robert Walters Schweiz & Deutschland. Obwohl Interim-Gehälter höher liegen als die von Festangestellten, ist diese Lösung aufs Ganze betrachtet oftmals kosteneffizient, denn auf diese Weise können Ad-hoc-Projekte schnell und flexibel bewältigt und viele Prozesse optimiert werden. Christian Atkinson, Direktor Robert Walters Schweiz, meint: "In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen ihre Talentmanagement-Strategien überarbeiten und Themen wie Work-Life-Balance, Karriereförderung und flexiblen Arbeitsmodellen einen grösseren Stellenwert im Recruiting-Prozess einräumen. Wir empfehlen den Unternehmen, Rahmenbedingungen wie Teamkultur, Karrieremöglichkeiten und Unternehmenswachstum im Recruiting-Prozess zu betonen, geradlinig und offen zu kommunizieren und vor allem ihre Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Nur so können im Wettbewerb die besten Top-Talente überzeugt werden." Robert Walters ist eine der führenden internationalen Personalberatungen und spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung sowie auf Interim-Basis auf allen Managementebenen. Unsere Schweizer Niederlassung besetzt seit 2009 Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services und Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist mittlerweile in 28 Ländern vertreten. Kontakt: Frau Maren Schneider - Marketing Manager Deutschland & Schweiz E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QYNJRJJOWG [2] Dokumenttitel: Markt-Update Schweiz 2017 Emittent/Herausgeber: Robert Walters Switzerland AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-06-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch Tensid EQS AG. www.eqs.com 587727 2017-06-29 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=43f7d3f40799223894fa13a377ef9e72&application_id=587727&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8cb143ff0b7d8543ec4143f98d98a94f&application_id=587727&site_id=vwd&application_name=news

