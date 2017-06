Frankfurt (ots) -



Die RheinMain.Media hat ihr Leistungsspektrum weiter entwickelt - vom reinen Anzeigenvermarkter zum Anbieter crossmedialer Kommunikationslösungen. Das wird jetzt auch im äußeren Erscheinungsbild sichtbar: mit neuem Corporate Design, frischer Farbe und einem nutzerfreundlichen Webauftritt.



RheinMain.Media - der Name steht seit jeher für erfolgreiche Kommunikation. "Wir verbinden über die Medien im Vermarktungsportfolio unsere Kunden mit attraktiven Zielgruppen in der Wachstumsregion Rhein-Main. Selbstverständlich bieten wir Werbungtreibenden dabei auch starke plattformübergreifende individuelle Konzepte an, um die Kraft der Region für sich zu nutzen", erklärt Ingo Müller (Geschäftsführer). Gestartet als reine Anzeigenvermarktungsgesellschaft bietet die RMM heute vielfältige Lösungen auf allen Kommunikationskanälen. Der Fokus geht dabei immer stärker von den Standard- hin zu bedarfsorientierten Angeboten. So reagiert das Unternehmen auf die veränderten Marktanforderungen und den Kundenwunsch nach maßgeschneiderten Maßnahmen für jedes Budget. "Das neue CI unterstreicht dabei unseren Ansatz, regionale Kunden mit cross-medialen und innovativen Konzepten zu unterstützen," erläutert Dr. Thomas Baumann (Geschäftsführer).



Mit einer Gesamtreichweite von ca. 1 Mio Lesern/Usern durch ihre Print- und Digital-Medien erreicht die RMM zahlreiche Zielgruppen in der Region. Zu diesen Medien zählen die auflagenstärksten Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet (Frankfurter Neue Presse & Regionalausgaben, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung & regionale Medien), kostenlose Wochenzeitungen (Mix am Mittwoch) aber auch Portale, Magazine, Auktionen, Messen oder beliebte Live-Events.



Dieses vielfältige Produktportfolio, ein Team aus Mediaberatern und Kommunikationsexperten und ein großes Angebot an Sonderwerbeformen machen die RMM zu einer gefragten Kraft in der Region. Mehr Informationen finden Sie unter www.rmm.de.



