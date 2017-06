Der Senat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat der Gründung von sieben neuen Instituten zugestimmt. Eins davon ist das Oldenburger Forschungsinstitut Next Energy, das bisher der Universität Oldenburg angegliedert war und vom Energieversorger EWE sowie der niedersächsischen Landesregierung finanziert wurde.Der Senat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat am Mittwoch der Gründung von sieben neuen Instituten zugestimmt. Im Zuge dieser Entscheidung wird aus dem Oldenburger Forschungsinstitut Next Energy das DLR-Institut für vernetzte Energiesysteme (DLR-VE). Es ...

