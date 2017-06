München (ots) - Rechtzeitig zum Start der Sommerferien bietet der ADAC Autofahrern verbesserte Verkehrsinformationen für die wichtigsten europäischen Urlaubsländer. Ab sofort gibt es über ADAC Maps nicht nur die Verkehrslage für Deutschland, Österreich und die Schweiz: Urlauber können sich unterwegs auch über die aktuellen Verkehrssituationen in Frankreich, den Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Polen, Tschechien, Italien, Slowenien und Kroatien informieren.



Durch den Wegfall der Roaming-Kosten seit Mitte Juni ist es nun auch im EU-Ausland möglich, die aktuelle Verkehrslage ohne Zusatzkosten einzusehen. So können sich Urlauber über die App "ADAC Maps" beispielsweise Routen für Ausflüge anzeigen lassen oder sich vor der Heimfahrt ein Bild über die Verkehrslage auf der Reiseroute machen.



ADAC-Maps-Nutzer erhalten nicht nur die "Echtzeit-Verkehrslage". Mit konkreten Angaben zu Reisetag oder Uhrzeit ist auch eine Prognose zur erwarteten Verkehrslage möglich. Der Routenplaner informiert über die voraussichtliche Fahrtzeit und die errechnete Verzögerung aufgrund von Staus.



Die App ADAC-Maps ist sowohl im App-Store als auch im Google Play Store kostenlos erhältlich. Die aktuellen Verkehrsinformationen und weitere Informationen etwa zu Sehenswürdigkeiten im Urlaubsland sind exklusiv für Mitglieder nutzbar.



