LiCo Energy Metals (TSX-V: LIC / WKN: A2ASW5) setzt mit der Eröffnung eines eigenen Büros in Santiago (Chile) noch deutlicher seinen Fokus auf Südamerika. Das Unternehmen besitzt in dem Andenstaat ein aussichtsreiches Lithium-Projekt, dass in absehbarer Zeit in Produktion gehen könnte.

Das neue Projektbüro in der Hauptstadt von Chile ermöglicht dem Managementteam vor Ort noch aktiver zu sein. Viele Regierungsbüros sind in der Pazifikmetropole Santiago ansässig. Somit sind die Wege zu Entscheidungsträgern deutlich kürzer. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen. Seit 1975 ist Lithium in Chile gesetzlich verankert ein "Material of Nuclear Interest" und wird durch die CCHEN (Chilean Nuclear Energy Commision) verwaltet. Nach Jahrzehnten einer restriktiven Haltung hat Chile in den vergangenen Monaten mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...