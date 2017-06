München - Die Vermögensverwaltung EYB & WALLWITZ GmbH hat Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution, zum neuen Mitgesellschafter ernannt, so EYB & WALLWITZ in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit unterstreicht die Asset Management Boutique ihr Wachstum auf Management-Ebene und möchte zudem die erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortführen.

