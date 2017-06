Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es gibt sie noch auf dieser Welt - Fleckchen Erde, die noch niemals ein Mensch gesehen oder betreten hat. "Biwak" sucht in Afrika nach ihnen - vom 3. bis 6. Juli und am 8. Juli, jeweils 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.



Dass es in Afrika Löwen, Elefanten und Pyramiden gibt, weiß jedes Kind. Aber einen "Dresdner Turm" mitten in der Wüste? Ein afrikanisches Matterhorn? Und sogar sächsische Gipfelbücher wie auf den Kletterfelsen des Elbsandsteingebirges?



Das "Biwak"-Team hat auf seiner Afrika-Expedition nach Geheimnissen gesucht, die in keinem Reisekatalog stehen - fünf Wochen und 4000 Kilometer lang über staubig-holprige Pisten durch Namibia, die ehemalige Kolonie des deutschen Kaiserreichs.



"Biwak"-Moderator Thorsten Kutschke und seine Crew fanden ein Gebirge, in dem man so fantastisch in die Sterne schauen kann wie nirgendwo anders auf der Welt. Das Film-Team erkletterte irgendwo im Nirgendwo bei sengender Hitze den "Dresdner Turm", flog über die älteste Wüste der Welt und wagte bei 40 Grad Celsius eine exotische Skilanglauf-Tour.



Am 3. Juli ist "Biwak"-Moderator Thorsten Kutschke zu Gast bei "MDR um 4".



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresse