Zur Sicherstellung einer hochwertigen und weiterhin bezahlbaren Arzneimittelversorgung treten am 01.07.2017 die neuen Generika-Rabattverträge der BKK Mobil Oil in Kraft. Nach öffentlicher Ausschreibung wurden 121 Zuschläge für 100 ausgeschriebene Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen an verschiedene pharmazeutische Unternehmen vergeben. Die ausgeschriebenen Wirkstoffe werden unter anderem zur Schmerztherapie, bei Bluthochdruck/Herzerkrankungen und Depressionen eingesetzt. Die Laufzeit der neuen Verträge beträgt 24 Monate. Eine neue Ausschreibung war nötig geworden, nachdem die alten Vereinbarungen ausgelaufen waren.



Für die BKK Mobil Oil sind Arzneimittelausgaben mit rund 436 Millionen Euro pro Jahr einer der größten Kostenblöcke. Mit den Rabattverträgen gelingt es, den Anstieg der Gesundheitskosten zu begrenzen und auch zukünftig die hohe Qualität in der Arzneimittelversorgung für die Versicherten zu gewährleisten. "Durch die neuen Generika-Rabattverträge mit etablierten Pharmapartnern hält die BKK Mobil Oil ihren hohen Qualitätsstandard aufrecht. Ärzte, Apotheker und Versicherte profitieren gleichermaßen von neuen Abschlüssen", sagt Torsten Ruppelt, Teamleitung Arzneimittelversorgung der BKK Mobil Oil.



Bei Fragen zur Arzneimitteltherapie, Wirkungsweise und Nebenwirkungen von Medikamenten, Verordnungsfähigkeit, Preisen oder zur Selbstmedikation steht Versicherten und Geschäftspartnern der BKK Mobil Oil das Team der BKK-Arzneimittelberatung der Universität Bremen unter der kostenfreien Nummer 0800 25 57 42 76 zur Verfügung.



Weitere Informationen zur Arzneimittelversorgung und den Rabattverträgen der BKK Mobil Oil gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/arzneimittel.



Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil auf einen Blick:



Mit über 1 Million Versicherten gehört die Betriebskrankenkasse Mobil Oil heute zu den Top 20 im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Ihre Kunden profitieren von einer TÜV-geprüften "Direkt-Service-Garantie" und einem umfangreichen Leistungsangebot, für das die Betriebskrankenkasse Mobil Oil mehrfach ausgezeichnet wurde - unter anderem als "Top-Krankenkasse für Anspruchsvolle" und "Top-Krankenkasse für Sportler". Persönlich betreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zur Betriebskrankenkasse Mobil Oil unter www.bkk-mobil-oil.de.



