Am 1. Juli ist Lidl, einer der führenden Lebensmittelhändler in Europa, live beim Startschuss der Tour in Düsseldorf dabei. Als offizieller "Fresh Food-Partner" und Ausrüster des "Quick-Step Floors Pro Cycling Team" mit dem deutschen Fahrer Marcel Kittel ist Lidl dafür zuständig, die Athleten durch frische Lebensmittel mit der benötigten Energie zu versorgen. "Wir wünschen dem 'Quick-Step Team' viel Erfolg und drücken die Daumen! Wir freuen uns, als offizieller 'Fresh Food-Partner' unterstützen zu dürfen. Vor allem da Lidl traditionell eine enge Verbindung zu Sport und Bewegung hat. Auch viele Kollegen sind sportlich sehr aktiv", erklärt Lidl-Deutschland-Chef Marin Dokozic, der Marcel Kittel und das "Quick-Step Team" beim Tourstart offiziell begrüßt. Lidl setzt sich seit Jahren für Bewegung und bewusste Ernährung ein. Das Unternehmen arbeitet beispielsweise mit der Deutschen Diabeteshilfe zusammen und hat ein Programm zur Reduzierung von Salz und Zucker im Lidl-Eigenmarkensortiment vorgestellt. "Mit dem 'Quick-Step Team' haben wir einen Partner, der diese Botschaften hervorragend transportiert", ergänzt Dokozic.



Entlang der Strecke: Attraktive Lidl-Angebote in ausgewählten Filialen



Passend zur Tour bietet Lidl für begrenzte Zeit attraktive Angebote in vielen Filialen entlang der 1. Etappe. Dazu gehören beispielsweise frische Produkte für eine bewusste Ernährung wie spezielle Smoothies und ein Smoothie-Mixer oder isotonische Sport-Drinks - und zum Feiern ein exklusiver Secco Frizzante. Auch im Bereich Non-Food gibt es zur Tour einiges zu entdecken, etwa einen leistungsfähigen Fahrradcomputer, robuste und attraktiv gestylte Fahrradhelme oder ein praktisches Klappmöbelset für Tourbeobachter "vor Ort".



Kunden profitieren nicht nur zum Start des legendären Radrennens von überraschenden Angeboten zu attraktiven Preisen: Mit seiner Eigenmarke crivit PRO bietet Lidl als "offizieller Leisure Wear Partner" des "Quick-Step Teams" Radsportbegeisterten das richtige Equipment. Die passende Radbekleidung oder Sportnahrung ist in den Lidl-Filialen während der Sport-Aktionswochen und ganzjährig im Lidl-Online-Shop erhältlich.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit etwa 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



