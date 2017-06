Es ist soweit - Intel steuert im Laufe dieser Handelswoche eine wichtige Horizontalunterstützung aus 2016 an und beginnt nun eine Trendwende an dieser Stelle zu vollziehen. Eine super Chance für Swing-Trader an einem kurzzeitigen Trendwechsel zu partizipieren.

Übergeordnet deckt die Handelsspanne seit Ende 2014 einen Bereich zwischen 24,87 sowie 38,45 US-Dollar in der Intel-Aktie ab. Bis Mitte letzten Jahres wurde die gesamte Breite seitens der Marktteilnehmer genutzt, seither aber spielt das Kursgeschehen zwischen 33,50 und 38,45 US-Dollar mit wöchentlich wechselnden Trendverläufen ab. In dieser Handelswoche setzten die Notierungen schließlich auf das seit grob Mitte 2016 bestehende Unterstützungsniveau von 33,50 US-Dollar zurück und vollzogenen im gestrigen Handel sogar einen deutlichen Turnaround zur Oberseite. Dies impliziert eine weitere Erholungswelle an den nächst höher gelegenen Widerstandsbereich und kann daher hervorragend auf der Long-Seite ...

