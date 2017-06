Marseille (ots) -



Ausstellung mit Bronzeskulpturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert anlässlich des 100. Todesjahres von Auguste Rodin



- Acht original Bronzestatuen von Rodin, darunter ein seltener Guss der Skulptur "Die Bürger von Calais"



- 14 gefeierte Werke von Zeitgenossen und Schülern Rodins wie Maillol, Bourdelle, Bernard und Bugatti



Als einer der Begründer der modernen Skulptur inspirierte Auguste Rodin Generationen von Künstlern. Anlässlich seines 100. Todesjahres und zur Feier seiner außergewöhnlichen Innovationskraft präsentiert das im April eröffnete McArthurGlen Designer Outlet Provence in Miramas die Ausstellung "Rodin und seine Zeitgenossen" mit 22 seltenen Bronzeskulpturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert.



Die Ausstellung im ersten Designer Outlet in Südfrankreich geht vom 7. Juli bis 9. September 2017. Der Eintritt und ein lehrreiches Rahmenprogramm für Kinder sind frei.



In der Provence arbeiteten einige der berühmtesten europäischen Bildhauer. Unter ihnen auch Bourdelle, Maillol, Wlérick und Bernard, deren Werke in der Ausstellung vertreten sind. Rodin selbst verbrachte Zeit hier mit seinem Künstlerfreund Auguste Renoir und arbeitete eine Zeit lang in Marseille.



Details zur Ausstellung



Kuratiert von Edward Horswell, einem der führenden Experten für diese Kunstepoche, vermittelt die Ausstellung Rodins Kraft, Spannung und innere Gefühlswelt und macht deutlich, in welchem Ausmaß der Künstler die Arbeit seiner Zeitgenossen und Anhänger prägte.



Gezeigt werden acht seltene Bronzearbeiten des Künstlers - darunter Originalskulpturen aus seinem berühmten Zyklus "Die Bürger von Calais", seine lebensgroße Balzac-Studie und sein Portrait von Victor Hugo.



Im Kontext dazu werden 14 Bronzeskulpturen von Rodins bekanntesten Zeitgenossen und Schülern gezeigt. Darunter finden sich das lebensgroße Werk "L'Été" von Aristide Maillol, das auch in den Pariser Tuilerien ausgestellt ist, sowie die Bronzedarstellung einer stehenden Badenden mit dem Titel "Nu debout se coiffant". Joseph Bernard ist mit seinem "Jeune fille à la cruche" vertreten, einer seiner bedeutendsten Arbeiten, die auch im Musée d'Orsay gezeigt wird, sowie der "Femme à l'enfant", die einmal in Lebensgröße sowie in einer mittleren Version zu sehen ist. Von Émile-Antoine Bourdelle, der für Rodin arbeitete, sind zwei Bronzeskulpturen ausgestellt, von dem Avantgardekünstler und frühen Kubisten Joseph Csaky die Figur "L'envol" und von François Pompon, einem Pionier der modernen stilisierten Tierskulptur, die Figur "Eisbärkopf".



Sämtliche Werke, die in der Ausstellung in Lebensgröße oder in kleineren Varianten zu sehen sind, stehen in Beziehung zu öffentlichen Denkmälern und spiegeln damit zentrale Beweggründe wie Engagement und Zugänglichkeit, die in vielen von Rodins Werken ihren Ausdruck finden.



Edward Horswell dazu: "Rodin hat die Art, wie Monumentalskulptur gedacht und wahrgenommen wird, entscheidend beeinflusst. Der scheinbar informelle Stil seines Werks spricht sein Publikum direkt an, lädt zum Dialog ein und evoziert Emotion und Interaktion. Allen gezeigten Werken gemeinsam ist, dass sie dafür konzipiert waren, in Monumentalgröße gegossen zu werden, um öffentlich ausgestellt zu werden. Ihre größeren Versionen begeistern Millionen von Menschen an zahlreichen Orten auf der Welt. Diese Ausstellung bietet die Möglichkeit, einige der bekanntesten europäischen Skulpturen der letzten beiden Jahrhunderte von nahem zu genießen."



Rodin führte seine vorhandenen Werke in vielen verschiedenen Formaten und Ansätzen aus. Er trennte einzelne Elemente voneinander, gruppierte sie neu, gestaltete sie in neuen Materialien um und vergrößerte oder verkleinerte ihr Format, um den Ausdruck der Skulpturen und ihre Wirkung auf den Betrachter zu modifizieren. Viele andere Künstler sind diesem wegweisenden Ansatz gefolgt.



"Die Bürger von Calais"



Eines der berühmtesten Werke Rodins, das auch im Fokus der Ausstellung bei McArthurGlen steht, ist seine meistbeachtete öffentliche Skulptur "Die Bürger von Calais", die er mehrfach überarbeitete.



Das monumentale Werk war 1884 von der Stadt Calais in Auftrag gegeben worden, um an ihr Heldentum während des 100-jährigen Krieges zu erinnern. Die dargestellten sechs geschundenen Helden waren zunächst als Ganzes gegossen worden. Später entschloss sich Rodin, fünf Figuren als verkleinerte Einzelskulpturen auszuarbeiten. Die Ausstellung von McArthurGlen in Provence präsentiert einen von nur sechs vollständigen Sätzen, die es davon auf der Welt gibt.



Das Kunstengagement von McArthurGlen



Julia Calabrese, CEO der McArthurGlen Group, erklärt dazu: "Kunst ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Diese Ausstellung ist unser bislang ambitioniertestes und anspruchsvollstes Kunstprojekt. Ich freue mich, dass unser Vorhaben in unserem schönen neuen Center in der Provence jetzt Wirklichkeit geworden ist. Rodins innovativer Ansatz, seine geniale Begabung, individuelle Charaktere einzufangen, und sein Gespür für den Ausdruck von Körperlichkeit haben im Laufe der Zeit Unmengen von Bildhauern und Künstlern inspiriert."



Die McArthurGlen Group, Europas führender Eigentümer, Entwickler sowie Betreiber von Designer-Outlets, betreibt insgesamt 24 Center in neun Ländern. Der Gründer und Chairman der Gruppe, Joey Kaempfer, gilt als leidenschaftlicher Kunstsammler und -käufer. An den verschiedenen Unternehmensstandorten finden sich Skulpturen und Installationen von namhaften zeitgenössischen Künstlern wie Mark Coreth, Lorenzo Della Toffola, Nic Fiddian- Green, und Michael Nicoll Yahgulanaas.



Das im April eröffnete McArthurGlen Designer Outlet Provence befindet sich in Miramas, etwa 45 Minuten Autofahrt von Marseille oder Avignon entfernt. Insgesamt laden rund 100 Shops, Cafés und Restaurants zum Einkaufen und Verweilen in dem Shopping-Center im provenzalischen Stil ein.



Informationen zum Angebot, zur Anfahrt und zu den Öffnungszeiten gibt es unter: http://www.mcarthurglen.com/fr/mcarthurglen-provence/en/



McArthurGlen Designer Outlets



Die McArthurGlen Group, Europas führender Eigentümer, Entwickler sowie Betreiber von Designer-Outlets wurde 1993 durch Kaempfer Partners in Europa gegründet. Als Pionier im Bereich der Designer-Outlets in Europa hat McArthurGlen seitdem 630.000 Quadratmeter Outlet-Fläche entwickelt. Die Gruppe betreibt derzeit 24 McArthurGlen Designer Outlets in neun Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Österreich und im Vereinigten Königreich. In den Centern finden Modeliebhaber in einem dynamischen und hochwertigen Shoppingambiente die begehrtesten Luxus-, Designer- und Lifestyle-Marken mit ganzjährigen Ersparnissen. 2013 wurde McArthurGlen ein Joint Venture zwischen Kaempfer Partners und der Simon Property Group Co. (NYSE SPG), dem weltgrößten Eigentümer von Einzelhandelsflächen. Als Teil der fortlaufenden Erweiterung ist McArthurGlen dabei, neue Designer-Outlets zu planen und zu entwickeln: MÁLAGA (Südspanien), REMSCHEID (nahe Köln und Düsseldorf) und GENT (zwischen Brüssel und Brügge). Mehr Informationen finden Sie hier: www.mcarthurglengroup.com.



