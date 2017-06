Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum auf höchstem Stand seit 2007

Der Konjunkturaufschwung in Europa erfasst mehr und mehr Länder, und die Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem langsamen, aber stetigen Rückzug. Vor diesem Hintergrund steigt auch die Wirtschaftsstimmung. Im Juni legte der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung spürbar um 1,9 Zähler auf 111,1 Punkte zu. Das ist der höchste Stand seit August 2007. Volkswirte hatten lediglich mit einem kleinen Indexanstieg auf 109,5 Zähler gerechnet.

Preise in Deutschland steigen leicht

Die Pfingstfeiertage am Beginn und der Start in die Ferienzeit am Monatsende sorgen im Juni für leicht höhere Preise in Deutschland. Die Verbraucherpreise in Sachsen, Bayern, Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stiegen gegenüber dem Vormonat mit Raten von 0,1 bis 0,2 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Damit zeichnet sich eine leicht höhere Inflation für Juni ab, was für meisten Ökonomen eine Überraschung sein dürfte.

VDMA erhöht Produktionsprognose für 2017

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau kommt wieder kräftig in Fahrt. Im Mai stieg der gesamte Auftragseingang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Damit sei ein klares Signal gesetzt worden. "Die Stimmung in den Unternehmen ist ausgesprochen gut. Alles steht bereit für einen neuen Aufschwung", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Der Verband erhöhte daher seine Jahresprognose für die Maschinenproduktion in Deutschland von bisher plus 1 Prozent (Stand Oktober 2016) auf plus 3 Prozent.

BA: Kräftenachfrage in Deutschland steigt weiter

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland wächst auf hohem Niveau dynamisch weiter. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juni um 3 Punkte auf 235 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Vorjahresabstand fällt mit 19 Punkten erneut sehr deutlich aus", teilte die BA mit.

Notenbanker wecken schläfrige Finanzmärkte auf

Manchmal sehen die Finanzmärkte über Jahre den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie haben lange Zeit nicht das große Ganze vor Augen. Dafür liefert die 180-Grad-Wende an den Anleihemärkten ein beredtes Beispiel. Schließlich senden die Zentralbanken nicht erst seit heute die klare Botschaft aus, dass die ultralockere Geldpolitik nicht ewig anhalten kann. Noch sind reale Maßnahmen ein ganzes Stück weit weg. Doch die Erwartungen zählen an den Finanzmärkten.

BVR: Kreditzyklus spricht für Ausstieg aus ultralockerer EZB-Geldpolitik

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik in Europa gefordert. Die Entwicklung des Kreditzyklus spreche für einen Ausstieg noch 2017, erklärte der BVR in seinem Konjunkturbericht. "Die Kreditvergabe im Euroraum erholt sich", betonte der Verband. "Somit ist es spätestens jetzt an der Zeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vornimmt, um mittelfristige Überhitzungen an den Kreditmärkten zu verhindern."

Weidmann kritisiert mangelnde Regeleinhaltung bei Bankenabwicklung

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die mangelhafte Einhaltung europäischer Regeln bei der Abwicklung von Banken kritisiert. In einer Rede in Stuttgart zum 60-jährigen Bestehen der Bundesbank sagte Weidmann, in solchen Vorfällen drücke sich der Unwillen vieler Europäer aus, sich von der EU hereinreden zu lassen. Das wiederum mache eine "mutige" Vertiefung der Währungsunion unmöglich.

Dombret macht Vorschläge für Small Banking Box

Die regulatorische Entlastung kleinerer Banken sollte nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret nur Instituten zuteil werden, die neben einem absoluten und relativen Größenkriterium weiteren Anforderungen genügen. Beim bayerischen Sparkassentag in Erlangen nannte Dombret die vier wichtigsten, die Teil eines gemeinsam mit der Bafin erarbeiteten Vorschlags für die Überarbeitung der europäischen Eigenkapitalregelwerke CRR und CRD4 sind.

Kritik an Bevorzugung von Banken durch Peking

Mit ihrer Überprüfung einer Reihe von hochkarätigen Konglomeraten haben die Machthaber in Peking ihre Sorgen um die Auslandseinkaufstouren dieser Unternehmen demonstriert. Im Kern wies Peking Anfang Juni eine Gruppe von Banken - darunter die landesweit vier größten und einige mittelgroße - an, die Kreditvergabe an jene Konglomerate genauer unter die Lupe zu nehmen.

Merkel: Von G20-Gipfel soll deutliches Signal für freie Märkte ausgehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Ende kommender Woche in Hamburg entschlossen gegen Handelsprotektionismus gestellt und die darauf gerichtet Politik von US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Merkel will Einkaufstour Chinas bei europäischen Firmen erschweren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Interview vor dem Expansionsdrang Chinas gewarnt. Die Kanzlerin stellte sich im Gespräch mit der Wirtschaftswoche gleichzeitig gegen die bislang ungebremste Übernahmewelle deutscher und europäischer Spitzenunternehmen durch chinesische Firmen.

Gabriel will Rede Erdogans in Deutschland verhindern

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) lehnt eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland in der kommenden Woche ab. Er habe seinem türkischen Kollegen gesagt, "dass das keine gute Idee ist", sagte Gabriel bei einem Staatsbesuch in Russland. Er bestätigte, dass ein entsprechender Antrag der türkischen Seite in Berlin eingegangen sei. Erdogan will am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu Anhängern sprechen.

Nato sieht sich in Osteuropa bei Angriff umgehend kampfbereit

Nach der Verstärkung ihrer Truppenpräsenz in Osteuropa wegen Russlands Vorgehen in der Ukraine-Krise hat sich die Nato entschlossen gezeigt, umgehend auf jeden Angriff zu reagieren. Die in Polen und den drei baltischen Staaten stationierten Kampfverbände seien einsatzbereit und könnten "sofort auf jede Aggression" antworten, erklärten Deutschland und die anderen beteiligten Länder beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

Polizei entschärft offenbar Sprengsatz in Berliner Schnellrestaurant

In einem Schnellrestaurant in Berlin-Kreuzberg haben Unbekannte offenbar einen Sprengsatz deponiert. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Donnerstag mitteilte, entdeckten Zeugen am Morgen eine Gasflasche mit Kabeln daran. Nach ersten Einschätzungen von Experten habe es sich dabei "offenbar um eine Gasflasche mit Zündvorrichtung" und somit "möglicherweise um einen Sprengsatz" gehandelt.

Trump sammelt bereits Spenden für seinen nächsten Wahlkampf

Bis zur nächsten Präsidentenwahl in den USA ist es noch mehr als 1.200 Tage hin, aber Amtsinhaber Donald Trump hat schon jetzt Spenden für seinen nächstem Wahlkampf gesammelt. Trump nahm am Mittwoch (Ortszeit) an einem Spenden-Dinner für seine Republikanische Partei und für seine eigene Wiederwahl in Washington teil - der Preis für einen Platz an der Tafel lag bei mindestens 35.000 Dollar (30.800 Euro) und konnte für Großspender auf bis zu 100.000 Dollar (88.000 Euro) steigen.

Tschechiens Notenbank belässt Leitzins bei 0,05%

Spanien/HVPI Juni +1,6 % gg Vj nach +2,0% im Mai

Spanien/HVPI Juni PROGNOSE +1,4% gg Vj

Belgien Juni Verbraucherpreise +1,6% (Mai: +1,86%) gg Vorjahr

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz +0,4% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz +2,4% gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Mai +5,3 Mrd GBP (Apr: +4,2 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Mai +3,5 Mrd GBP (Apr: +2,8 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Mai 65.202 (Apr: 65.051)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Mai +1,7 Mrd GBP (Apr: +1,5 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Mai PROG: +1,4 Mrd GBP

