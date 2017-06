Bad Marienberg - Die Ökonominnen und Ökonomen der Bundesbank kritisieren, dass die europäischen Fiskalregeln in den vergangenen Jahren nicht gestärkt, sondern geschwächt worden seien, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Die Regeln wurden immer komplexer, und es wurden beträchtliche Ermessungsspielräume eröffnet", stellen sie im aktuellen Monatsbericht fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...