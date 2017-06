Die Deutsche Bank hat Philips angesichts des geplanten Kaufs von Spectranetics auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Trotz der optimistischen Wachstumsannahmen des Elektrokonzerns für das US-amerikanische Medizintechnikunternehmen Spectranetics bezweifle er, dass die Übernahme in den ersten Jahren wertsteigernd wirke, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer Studie vom Donnerstag. Mit dem angestrebten Verkauf des LED-Bauteilegeschäfts Lumileds und der verbliebenen 40 Prozent am Lichtspezialisten Philips Lighting sähe die Bilanz aber besser aus und lasse Raum für kleinere Zukäufe./gl/ck

