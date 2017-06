Mainz (ots) -



Helmut Kohl, der verstorbene Kanzler der Einheit und Ehrenbürger Europas, wird am Samstag, 1. Juli 2017, in Straßburg und Speyer feierlich verabschiedet. In einem "ZDF spezial" überträgt das ZDF von 10.45 Uhr bis 13.05 Uhr den Trauerakt für Helmut Kohl auf EU-Ebene: Der frühere Bundeskanzler ist der erste Politiker, der diese Ehre erfährt.



ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten begrüßt die ZDF-Zuschauer zu der 140-minütigen Live-Sendung aus Straßburg. Im dortigen Europäischen Parlament werden unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der französische Präsident Emmanuel Macron und Ex-US-Präsident Bill Clinton in Reden an den Verstorbenen erinnern. Auch der frühere spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez und der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew sind als Redner eingeplant, ebenso EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und EU-Ratspräsident Donald Tusk.



Der ZDF-"Länderspiegel" berichtet am Samstag, 1. Juli 2017, ab 17.05 Uhr darüber, wie Europa um den Altkanzler trauert. Auch in "hallo deutschland" ist ab 18.35 Uhr eine Tageszusammenfassung der Trauerfeierlichkeiten zu sehen und zudem eine Live-Schalte nach Speyer, wo um 18.00 Uhr im Dom die Totenmesse beginnen soll.



Auch die "heute"-Sendung um 19.00 Uhr und das "heute-journal" informieren am Samstag über die knapp zehnstündigen Trauerfeierlichkeiten. Im Anschluss an das "heute-journal" sendet das ZDF noch eine filmische Zusammenfassung der Zeremonien und Reden vom Samstag, garniert mit einem Rückblick auf die historische Leistung des Verstorbenen.



