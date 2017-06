Aschheim (München)/Palo Alto (ots) - Poynt, Hersteller des weltweit ersten intelligenten Bezahlterminals, ist eine strategische Partnerschaft mit Wirecard eingegangen, einem globalen Marktführer im Bereich Internet- und Bezahltechnologie. Die Zusammenarbeit wird dafür sorgen, dass in Europa und Südostasien künftig mehr Poynt-Terminals (Poynt Smart Terminal und Poynt 5) zur Verfügung stehen.



Mithilfe dieser Partnerschaft kann Wirecard künftig Unternehmen aller Größenordnungen die innovative Bezahllösung anbieten. Poynt-Terminals bestechen durch ihr schlankes Design und verfügen über einzigartige Merkmale wie Zahlungsakzeptanz von Chip und PIN, EMV und NFC; ein vollständig mobiles Format durch eingebautes 3G und WLAN; Zugang zu nützlicher Dritt-Software über den Poynt App-Store; und problemlose Skalierbarkeit durch die Möglichkeit, bei einer Expansion des Geschäfts mühelos neue Terminals hinzuzufügen.



Jörn Leogrande, Executive Vice President Mobile Services bei Wirecard, sagte: "Die Markteinführung von Poynt in Europa und Asien ist ein wichtiger Schritt hin zu voll digitalisierten Bezahlprozessen. Die smarten zukunftsorientierten Features von Poynt sorgen durch die Intelligenz eines Smartphones für ein besseres Kunden-Erlebnis. In Verbindung mit unseren Zahlungsabwicklungsdiensten werden wir Unternehmen Zugang zu innovativen Tools verschaffen, um sie bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, sowohl das Poynt Smart Terminal als auch das Poynt 5 in Europa und kurz darauf auch in Asien einzuführen."



"Wir sind der Überzeugung, dass alle Händler Zugang zu innovativer Technologie haben sollten - ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Anwendererlebnis. Für uns war es daher ein natürlicher Schritt, unser Smart Terminal für Händler in Europa und Asien bereitzustellen. Innovation beim Bezahlen gewinnt auf diesen Märkten zunehmend an Bedeutung, und wir freuen uns sehr, mit Wirecard zusammenzuarbeiten, um Händlern Zugang zu unseren Terminals zu ermöglichen", so Poynt-Gründer und CEO Osama Bedier.



