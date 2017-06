Köln (ots) -



Mit seiner Veranstaltung EIN TAG LIVE und einem Beatles-Konzert des WDR Funkhausorchesters, beteiligt sich der WDR am Samstag, 1. Juli 2017 an den diesjährigen AaSeerenaden. "Vor der herrlichen Seekulisse wollen wir mit unserem Publikum feiern. Es wird für jeden etwas dabei sein: Für Familien, für Klassik- und Pop-Fans, für Kunst, Kultur- und Sportbegeisterte - unser Programm ist abwechslungsreich und spannend", so Andrea Benstein, Leiterin des WDR Landesstudios Münster. Unter dem Motto "Starke Talente, bewegende Geschichten" bietet der WDR ab 11.00 Uhr ein vielfältiges Bühnenprogramm und einen Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Internet. Durch das Programm führen die Moderatoren der "Lokalzeit Münsterland" im WDR Fernsehen, Stephanie Heinrich und Hendrik Schulte.



Fragen zum WDR können die Besucherinnen und Besucher an Intendant Tom Buhrow persönlich richten, der am Nachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, bei dem Fest dabei sein wird. "Die AaSeerenaden und die Skulptur Projekte 2017 bieten für EIN TAG LIVE in Münster diesmal einen ganz besonderen Rahmen, ich freue mich schon auf den Besuch", so Tom Buhrow.



Das junge Publikum kann sich auf Shaun das Schaf und die Maus mit ihren Lach- und Sachgeschichten freuen. Bei den Mitmach-Shows um 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr wird auf der Bühne gerätselt und getanzt. Im Anschluss stehen die Stars aus dem Kinderfernsehen auch für Erinnerungsfotos zur Verfügung und wer möchte, lässt sich von professionellen Maskenbildnerinnen schminken.



Auch die Skulptur Projekte 2017 spielen eine große Rolle im Programm. Die "Lokalzeit Münsterland" will wissen, welche Skulptur dem Publikum am besten gefällt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten im Juni eine Woche lang auf der Facebookseite der "Lokalzeit Münsterland" für ihre Lieblingsskulptur abstimmen. Auf der Bühne wird bekannt gegeben, welche Skulptur den meisten Zuspruch erhalten hat.



Stephanie Heinrich berichtet über den Videodreh im Studio Münster zu "Bye Bye Deutschland! Eine Lebensmelodie" und begleitet die Kunstführung zu den Skulpturen am Aasee. Studioleiterin Andrea Benstein hat Dr. Hermann Arnhold, Direktor des LWL-Museums für Kunst und Kultur, und den Künstler Christian Odzuck (OFF OFD) zu Gast.



Im neuen "Tatort" aus Münster "Gott ist auch nur ein Mensch" geht es um Kunst und ebenfalls um die Skulpturausstellung. ARD-Tatort-Koordinator Gebhard Henke erzählt, wie Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne in Münster ermitteln. Anschließend stellt WDR Fernsehdirektor Jörg Schönenborn Neuerungen im Fernsehprogramm - darunter auch die Neuauflage des WDR-Kandidatencheck zur Bundestagswahl - vor. Die Chefredakteurin der NRW-Landesprogramme, Gabi Ludwig, berichtet, wie täglich zehn Stunden Fernsehen für NRW entstehen.



Am Nachmittag wird es sportlich: Der Segel-Club Münster lädt zur Aktion "Segeln mit den Profis" ein. Für beste Unterhaltung sorgen auch WDR 2-Comedian René Steinberg und das kabarettistische Multitalent Christoph Tiemann, bekannt aus "Tiemann testet" und dem "Wortgeflecht" bei WDR 5.



Auf verschiedenen Aktionsflächen können die Besucherinnen und Besucher Profis kennenlernen, die vor und hinter der Kamera oder dem Mikrofon arbeiten. Eine gute Gelegenheit, die vertrauten Stimmen und Gesichter aus dem WDR auch einmal persönlich zu treffen. Technikfans können sich über DVB-T2 HD informieren oder den Kölner Dom ganz neu in 360 Grad Virtual Reality erleben. Und wer mag, kann sich mit professioneller Unterstützung vor Ort selbst als Radio- oder Fernsehreporter versuchen.



Zum Beatles-Konzert lädt das WDR Funkhausorchester am Abend des 1. Juli um 20.00 Uhr ein. Hörfunkdirektorin Valerie Weber freut sich auf Münster, das Publikum und das Konzert, denn "die Seebühne am Aasee ist eine ganz besondere Location." Schon 2014 war das Orchester Gast bei den AaSeerenaden, dieses Jahr kann sich das Publikum auf Beatles-Arrangements von Michael Fuchs unter der Leitung von Eckehard Stier freuen. Songs der Beatles aus den 60er Jahren, das bedeutet überraschende Stimmungswechsel und Evergreens, die zum Schwelgen einladen. "Obladi, Oblada", "Penny Lane", "Michelle", "Yesterday" oder "Let It Be"- auch hier ist Mitsingen und Mitschwingen erwünscht.



Zum Ausklang des Tages können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Feuerwerk freuen.



