Ein generelles Laptop-Verbot auf Flügen in die USA ist vorläufig vom Tisch. Allerdings hat die US-Regierung neue Auflagen erlassen, die die Sicherheit erhöhen sollen und mit strengeren Untersuchungen verbunden sind.

Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden konkret beschlossen?

Das US-Ministerium für Heimatschutz verlangt eine strengere Untersuchung der Passagiere. Dazu gehören die Überprüfung der Angaben der Fluggäste zu ihrer Person und eine eingehendere Inspektion elektronischer Geräte, die größer als ein Smartphone sind. Ein genereller Laptop-Bann in der Kabine, der in der Luftfahrt-Branche sehr kritisch gesehen wurde, gehört aber nicht dazu.

Ist das umstrittene Laptop-Verbot nun endgültig vom Tisch?

Aktuell sind weiterhin Laptops an Bord erlaubt, solange die geforderten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören auch intensivere Prüfverfahren rund um die Flugzeuge und in allen Bereichen, in denen sich Passagiere aufhalten, sowie der Einsatz von mehr Sprengstoffspürhunden und neuartigen technischen Geräten, mit denen gefährliche Gegenstände entdeckt werden können. Airlines, die sich nicht an die neuen Vorschriften halten, dürfen die USA nicht anfliegen, ...

