Hamburg - Die jahrzehntelange Expertise des Bankhauses M.M.Warburg & CO im Asset Management wird über den Warburg Navigator online zugänglich gemacht, so M.M. Warburg & CO in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die innovative Plattform zur digitalen Vermögensverwaltung entsteht in Partnerschaft mit dem Berliner FinTech Elinvar. Der Softlaunch erfolgt noch in diesem Sommer. Im Herbst wird das ausgefeilte Angebot dann den Kunden zur Verfügung stehen.

