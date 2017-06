Wien - Der französische Fondsanbieter La Française treibt seine Expansion im Ausland voran - unter anderem in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Zweck habe der Pariser Asset Manager, der zur genossenschaftlichen Bankengruppe Crédit Mutuel Nord Europe gehöre, Kay Scherf verpflichtet. Der frühere Wholesale-Chef von AXA Investment Managers Deutschland werde als Head of Sales den Vertrieb der Wertpapierfonds des Anbieters vorantreiben.

