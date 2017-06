Zürich (ots) - Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass ein

Teil der Muffins des Allergiker-Labels "aha!" mit falschem Inhalt

verkauft wurde. In der Verpackung der Schokolade-Muffins befinden

sich Nuss-Muffins. Der Verzehr dieser Muffins stellt für Personen mit

einer Haselnussallergie ein Gesundheitsrisiko dar, darum ruft die

Migros das Produkt zurück.



Die Nuss-Muffins in der Verpackung der Schokolade-Muffins waren

diese Woche in Migros-Supermärkten erhältlich. Dies ist die genaue

Produktbezeichnung der Verpackung:



Schokoladen Muffin aha!, Artikelnummer 113206800000, Verkaufspreis

1.90 Franken, M-Data "zu verkaufen bis": 1.8.17, "mindestens haltbar

bis": 11.8.17.



Die Migros bittet Personen, die allergisch auf Nüsse reagieren,

dieses Produkt nicht zu konsumieren. Personen, die nicht allergisch

auf Nüsse reagieren, können die entsprechenden Muffins ohne Bedenken

essen.



Die Kundinnen und Kunden können die Artikel in alle

Migros-Filialen zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis

zurückerstattet.



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2017/Rueckruf-Schokolademuffin.jpg



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Martina Bosshard, Mediensprecherin MGB, Tel. 058 570 38 22,

martina.bosshard@mgb.ch, www.migros.ch